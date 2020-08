Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäaseman opetus- ja majoitusrakennuksen suunnittelu- ja toteutuskilpailun voitti Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy ja Siklatilat Oy

Helsingin yliopisto on julkistanut Hyytiälän puurakenteisen metsäaseman suunnittelu- ja toteuttamiskilpailun voittajan. Voittajaksi on valittu nimimerkki Koto, jonka suunnittelija on Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen Oy ja toteuttaja Siklatilat. Uudisrakennuksen rakennuttaja on Helsingin yliopistokiinteistöt. Arvioitu valmistumisaika on kesällä 2022.

– Kyse on elinkaaritavoitteiltaan pitkästä ja laadukkaasta puurakennushankkeesta, kertoo Mika Huhtala, Helsingin yliopiston Viikin kampuksesta vastaava arkkitehti.

Voittaja on luontevasti metsä- ja luontoympäristössä sijaitsevaan rakennuspaikkaan ja Metsäaseman olemassa olevaan historialliseen rakennuskantaan ja sen henkeen istuva, mutta silti raikkaan nykyaikainen ratkaisu.

Ilmavat ja paviljonkimaiset rakennukset rajaavat oman pihapiirin, josta on sisäänkäynnit rakennuksiin. Sijainti maisemassa on mittakaavaltaan onnistunut. Siteenä historiaan ja paikkaan on totutun luonteva harjakatto sekä massiivipuurakenne, joka on erottamaton osa arkkitehtuuria. Massiivipuurakenne on ulkopuolelta verhottu ja sisäpuolelta näkyvissä. Myös toiminnallisuus ja tilojen monikäyttöisyys huomioitiin hankkeen ratkaisuehdotuksessa. Kokonaisuuteen kuuluu viisi rakennusta, joiden yhteinen bruttoala on 2228 m².

Kilpailuehdotusten arvioinnissa suurin painoarvo oli arkkitehtonisella ratkaisulla ja toiminnallisuudella. Muina arviointikriteereinä olivat kestävän kehityksen ratkaisut, projektisuunnitelma sekä kokonaispalkkio. Suomen arkkitehtiliitto SAFA on ollut mukana kilpailun järjestämisessä. Safa nimesi arviointiryhmään edustajakseen puurakennusten suunnittelussa ansioituneen arkkitehti Seppo Häklin. Hänen asiantuntijuutensa ratkaisuehdotuksen arvioinnissa oli keskeistä.

Hankkeessa huomioidaan kestävä kehitys

Täyspuiset, elämättömät clt-elementit mahdollistavat rationaalisen ja tehokkaan rakennusprosessin, rakennuksen pitkän elinkaaren ja matalan hiilijalanjäljen. Vesihöyryä läpäisevänä massiivirakenteena clt (cross laminated timber) tarjoaa terveellisen sisäilmaratkaisun eikä tarvitse erillistä höyrynsulkua. Ulkovaippa on täysin muoviton. Lämmöneristeenä käytetään ylä- ja alapohjarakenteissa puukuitulevyä. Rakenteella on minimoitu kosteusriskit.

Voittajaehdotuksen pääsuunnittelija Hilla Rudanko toteaa, että Hyytiälän metsäasema on yliopistolaisille todella tärkeä paikka, jolla on pitkä historia tieteen palveluksessa.

– Yhteishengen aistii heti siellä käydessään. On kunnia ja myös vähän jännittävää päästä suunnittelemaan paikkaa, jota rakastetaan tällaisenaan ja josta on varmasti paljon mielipiteitä. Kansainvälisesti kiinnostavan tutkimusta ja koulutusta palvelevan puurakennuksen suunnitteleminen on hieno haaste arkkitehdille.

Hyytiälän metsäaseman opetus- ja majoitusrakennuksen hankintakilpailun voittajan julkistamistilaisuutta voi katsella ja kuunnella 31.8. klo 11 alkaen. Seuraa live streaminä: https://www.helsinki.fi/fi/tiedekulma/katso-ja-kuuntele

Lisätietoja antavat:

Mika Huhtala, arkkitehti, Viikin kampus, Helsingin yliopisto,puh. +358 50 5560 152

Arkkitehdit Rudanko+Kankkunen Oy, Hilla Rudanko, arkkitehti SAFA, hilla.rudanko-kankkunen.com, puh. +358 40 718 7671





Hyytiälän metsäasema Juupajoella on Helsingin yliopiston metsätieteellinen kenttäasema, josta on kehittynyt kansainvälinen monitieteisen tutkimuksen keskus. Tutkimuskohteet kattavat erilaisia metsä ja luontoympäristöjä maaperän syvyyksistä ilmakehän korkeuksiin. Asemalla on tutkimuksen lisäksi keskeinen merkitys Helsingin yliopiston opetuksessa, erityisesti metsätieteiden opetuksessa.

