Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Suur-Savon Sähkö – konserni yhteistyöhön digitalisaation ja monipaikkaisuuden tutkimuksessa

Ruralia-instituutti ja Suur-Savon Sähkö – konserni käynnistävät yhdessä Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa tutkimusyhteistyön ’Digitalisaatio ja monipaikkaisuuden muutos’ – teemalla.

Tutkimusyhteistyön tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa korkeatasoisia tutkimus- ja kehittämishankkeita, vahvistaa tutkimuksellista kumppanuutta, sekä kehittää monipaikkaisuuden ilmiöön liittyvää ymmärrystä, osaamista ja osaamisverkostoja.

”Pidän tärkeänä digitalisaation ja monipaikkaisuuden teemojen yhdistämistä tutkimuksessa. Saamme monipaikkaisuuden ilmiön tutkimukseen terävämmän tutkimuksellisen näkökulman. Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä alueellinen yritysyhteistyö nyt käynnistyy. Uskon, että löydämme tämän myötä uudenlaisen yhteistyömuodon akateemisen tutkimuksen ja yritystoiminnan välillä. Toivomme tästä yhteistyöstä pitkäjänteisyyttä, sillä monipaikkaisuuden ilmiö on jatkuva ja kehittyvä”, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen kuvailee.

Suur-Savon Sähkö – konserniin kuuluvan sähkön siirto- ja jakeluyhtiö Järvi-Suomen Energia Oy:n sähkönkäyttöpaikoista noin 40 % on luokiteltu vapaa-ajan asunnoiksi. Käytännössä on tunnistettu, että tämän lisäksi on runsaasti vakituisen asumisen luokkaan luokiteltuja kiinteistöjä, joiden todellinen käyttömuoto on monipaikkainen asuminen.

”Olemme ymmärtäneet monipaikkaisen asumisen merkityksen Järvi-Suomen elinvoiman tulevaisuuden kannalta keskeiseksi, ja meneillään olevan koronaepidemian aikana sähkön kulutuksen muutokset vapaa-ajan asunnoissa ovat erityisesti konkretisoineet monipaikkaiseen asumiseen liittyvää potentiaalia. Suur-Savon Sähkö – konsernin elinvoiman tulevaisuus on kohtalonyhteydessä alueen yleiseen elinvoimaisuuteen, ja monipaikkaisen asumisen kehittyminen on tämän kehittymisen avainkysymyksiä. Meidän pitää alueen muiden toimijoiden kanssa ymmärtää monipaikkaisen asumisen ilmiötä laajemmin, ja löytää keinoja monipaikkaisuuden myönteistä kehittymistä”, Suur-Savon Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen toteaa.

Monipaikkaisella asumisella merkittävä vaikutus aluetalouteen

"Etelä-Savo nähdään metsämaakuntana, ja aluetalouteen metsätaloudella eri muodoissaan onkin suuri merkitys. Mutta on tärkeää ymmärtää myös monipaikkaisen asumisen merkittävä aluetalouden vaikutus, joka jo nyt on tutkimuksemme mukaan noin 157 miljoona euroa vuosittain, ja työllistävä vaikutus 309 henkilötyövuotta. Olemme myös arvioineet, että monipaikkaisen elämänmuodon aluetaloudellinen kasvupotentiaali on kymmeniä prosentteja", tutkimusjohtaja Torsti Hyyryläinen painottaa.

Koronaepidemian aikana, huhtikuusta elokuun loppuun, Järvi-Suomen alueen vapaa-ajan asuntojen sähkön käyttö on vuoteen 2019 verrattuna ollut 16,7 % korkeampaa. Samaan aikaan koronaepidemian negatiivisina vaikutuksina nähdään liike-elämän sähkön kulutuksen pienentyneen – 8,5 %, ja teollisuuden – 5,6 %.

”Käytännössä Järvi-Suomen alueella koronakriisin aikana monipaikkaisen asumisen sähkönkulutuksen kasvu on kompensoinut paljolti talouden notkahduksen negatiivisia vaikutuksia yritysten sähkön kulutukseen. Tulkintamme on, että näissä luvuissa näemme etätyön lisääntymisen vaikutuksia”, Tykkyläinen jatkaa.

Tutkimushankkeen puitteissa tullaan yhdistämään sähkönkulutuksen mittausdataa muihin tietoaineistoihin, ja luomaan uudenlaista tietoa monipaikkaisuuden ilmiöstä. Tutkimuksen tuloksena tullaan julkaisemaan akateemisia tutkimuksia, ja tutkimuksen tuloksia tullaan hyödyntämään Järvi-Suomen alueen energiainfrastruktuurin kehittämisessä, sekä uusien palvelutuotteiden suunnittelussa.

Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti on Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan osasto, jolla on toimipaikat Mikkelissä ja Seinäjoella. Instituutti toteuttaa tehtäväänsä tekemällä tieteenalojen rajat ylittävää tutkimusta ja osallistumalla opetuksen antamiseen, kehittämällä ratkaisuja yrittäjyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, verkostoitumalla ja rakentamalla avoimia oppimisympäristöjä sekä edistämällä osuustoiminnan tutkimus- ja opetusalaa. Ruralia-instituutti työllistää viisikymmentä henkilötyövuotta, joista noin puolet Mikkelissä

Suur-Savon Sähkö - konserni on Järvi-Suomen alueella sähkön siirtoliiketoimintaa ja lämpöliiketoimintaa harjoittava konserni, jonka omistuksesta yli 60 % on alueen kuntien omistuksessa. Konsernin liikevaihto on noin 150 miljoonaa euroa vuosittain, ja oma henkilöstömäärä noin yhdeksänkymmentä henkeä. Kumppanuusverkosto mukaan lukien vuosittainen työllistävä vaikutus Järvi-Suomen alueella on noin 600 henkilötyövuotta.