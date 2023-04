Helsinginkadun Filharmonikkojen konserteissa animaatiot kohtaavat Star Warsin tähtihetket

Helsingin työväenopiston sinfoniaorkesteri Helsinginkadun Filharmonikot esiintyy toukokuussa Vantaalla, Espoossa ja Helsingissä.

Konserttien solisteina esiintyvät orkesterin konserttimestari Laura Lintula (viulu) ja kansainvälisenä solistivieraana Machiko Yamamoto (piano). Kapellimestarina toimii Helsinginkadun Filharmonikkojen taiteellinen johtaja Veli-Antti Koivuranta.

Konserteissa kuullaan elokuvamusiikin suurten melodioiden mestarien Joe Hisaishin ja John Williamsin rakastetuimpia teoksia.

Joe Hisaishi tunnetaan parhaiten Hayao Miyazakin ohjaamien Ghibli Studio -animaatioiden musiikista, joista konserteissa on luvassa kokonaisuuksia elokuvista My Neighbour Totoro, Kiki’s Delivery Service, Spirited Away ja Howl’s Moving Castle. Hänen konserttinsa ovat keränneet Ghibli-animaatioiden faneja konserttisalit täyteen ympäri maailmaa.

John Williamsin sävellykset ovat puolestaan peräisin George Lucasin (Star Wars) ja Stephen Spielbergin (E.T., Schindler’s List ja Jurassic Park) ohjaamista menestyselokuvista.

Star Warsin osalta esitetään John Williamsin kokoama viisiosainen sarja (mm. Main Title ja Imperial March), jonka osat ovat peräisin Skywalker-saagan ensin valmistuneista episodeista IV–VI.

Edellä mainitut teokset ovat viime vuosina tulleet tunnetuiksi maailman huippuorkestereiden esittäminä Berliinissä, Lontoossa ja Wienissä.

Konsertit

ke 10.5. klo 19 Kulttuuritalo Martinus (Martinlaaksontie 36, Vantaa)

pe 12.5. klo 19 Espoon kulttuurikeskus, (Kulttuuriaukio 2, Espoo)

ke 17.5. klo 19 Temppeliaukion kirkko (Lutherinkatu 3, Helsinki)

Liput 25/15 € ovelta ja lippu.fi (10.5.) & ticketmaster.fi (12.5. ja 17.5.). Konsertin kesto noin 2 t (sis. väliajan).

Helsinginkadun Filharmonikot aloitti opiston orkesterikerhona vuonna 1945. Nykyisellä nimellään se on tunnettu 1990-luvulta alkaen. Filharmonikoissa soittaa noin 65–75 orkesterimusiikin aikuisopiskelijaa. Tänä keväänä kapellimestari Veli-Antti Koivurannalla tulee täyteen 20 vuotta orkesterin johtajana. Tänä aikana hän on kehittänyt orkesteria kamariorkesterista täysimittaiseksi sinfoniaorkesteriksi. Koivurannalla on takanaan toista sataa konserttia yhteistyössä noin 450 aikuisopiskelijan, 60 ammattisolistin ja lukuisien kuorokokoonpanojen kanssa. Esiintymisiä on noin 8–10 kertaa vuodessa pääkaupunkiseudun merkittävimmissä konserttisaleissa ja kirkoissa.

Lisätiedot

Veli-Antti Koivuranta

veli-antti.koivuranta@hel.fi

puh. 09 310 88606