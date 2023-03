Helsingissä on tiedossa noin 150 osterien aiheuttamaa ruokamyrkytystä

Sairastumisia on useista eri ravintoloista. Ravintoloita on tarkastettu ja niistä on haettu näytteitä sekä pyydetty jäljitettävyystietoja. Osterien maahantuojat ovat vetäneet eriä pois markkinoilta.

Elintarvikenäytteiden tutkiminen on kesken. Potilasnäytteistä osa on valmistunut ja epidemiaan liittyen norovirusta on tähän mennessä löytynyt seitsemältä henkilöltä.

Ostereita syöneet henkilöt ovat olleet aktiivisesti yhteydessä ympäristöpalveluihin, ja ilmoituksia on nyt tarpeeksi epidemian selvitystyöhön.

Epidemiasta laaditaan raportti Ruokavirastoon ja Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselle. Kaikki tiedossa olevat sairastuneet saavat kirjallisen selvityksen tapahtuneesta.

Niiden, jotka epäilevät sairastuneensa ravintolassa ruokailun jälkeen tai myymälästä ostamasta elintarvikkeesta, toivotaan ottavan yhteyttä sähköisellä ruokamyrkytyslomakkeella osoitteessa https://ilppa.fi

Mikäli elintarvikealan toimija saa ruokamyrkytysilmoituksen asiakkaalta, on toimijalla lakisääteinen velvollisuus ilmoittaa asiasta kunnan elintarvikevalvontaan viipymättä. Ilmoitus pyydetään tekemään osoitteessa https://ilppa.fi.

Osterit ovat riskielintarvike

Ostereihin liittyviä ruokamyrkytyksiä selvitetään vuosittain. Ostereiden syöminen raakana on aina riski, vaikka kaikki osterit eivät ole saastuneita. Osterit siivilöivät itseensä noroviruksia eläessään ihmisen ulosteella saastuneessa vedessä. Nopea kuumentaminen ei välttämättä tuhoa norovirusta. Virus tuhoutuu kuumennettaessa elintarvike +90 celsiusasteessa kahden minuutin ajan.

Ravintoloissa ei ole mahdollisuutta havaita osterissa olevaa norovirusta. Virus leviää helposti perheissä ja muissa kontakteissa.

Ympäristöpalvelut jatkaa epidemian selvittämistä yhteistyössä Helsingin kaupungin epidemiologisen toiminnan kanssa.