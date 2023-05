Helsinki etsii ostajaa Stansvikin kartanolle

1800-luvun alkupuolella valmistuneen päärakennuksen lisäksi myydään vuonna 1960 valmistunut 100-paikkainen ravintola, neljä majoitusrakennusta, huoltorakennus, sauna, varastorakennuksia sekä kolme laituria ja tenniskenttä.

Myytävät rakennukset soveltuvat esimerkiksi kahvila-, ravintola- ja majoituskäyttöön sekä juhlapaikaksi. Rakennusten yhteispinta-ala on 1467 m².

Kartanon kaikki rakennukset ovat meren rannalla tai sen läheisyydessä. Kaupungin tavoitteena on löytää kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kartanolle toimija, joka tarjoaa kaupunkilaisille ja alueen käyttäjille kiinnostavia ja mahdollisimman avoimia palveluja. Tarjousten arvioinnissa otetaan huomioon sekä toiminnan luonne että rakennuksista tarjottu hinta.

Tarjouskilpailu alkaa 22. toukokuuta ja päättyy 30. kesäkuuta 2023.

Myytävät rakennukset sijaitsevat Stansvikin kartano- ja virkistysalueella, joka on kulttuurihistorialtaan ja luonnoltaan merkittävä alue koko Helsingissä. Kartanon maat jäävät kaupungin omistukseen, ja rakennusten tulevalle omistajalle vuokrataan määräalat.

Tavoitteena on, että myynnin avulla Stansvikin kartanon rakennuksille löytyy uusi omistaja, jolla on tarvittavat varat ja osaaminen kartanon kunnostamiseen arvoiseensa käyttöön. Helsingin kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä.