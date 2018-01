Helsinki Garden -hankkeesta keskustellaan verkossa ja Laiturilla

Helsinki Garden -hankkeeseen voi ottaa kantaa 21. helmikuuta asti kaupungin verkkosivuilla osoitteessa kerrokantasi.hel.fi/helsinkigarden. Hankkeesta keskustellaan myös 7. helmikuuta kello 17.30–19.30 info- ja näyttelytila Laiturilla Kampin vanhalla linja-autoasemalla osoitteessa Narinkka 2.

Helsinki Garden -hanke tähtää uuden, yksityisen tapahtuma-areenan rakentamiseen Nordenskiöldintien varteen nykyisen jäähallin viereen. Areenan lisäksi alueelle tutkitaan liike- ja toimitilojen, hotellin ja asuntojen rakentamista. Myös nykyinen jäähalli on tarkoitus yhdistää osaksi kokonaisuutta. Suunnittelussa selvitetään sen muuttamista pienemmäksi monitoimiareenaksi sekä liikunta- ja liiketiloiksi.

Maanpäällinen uudisrakentaminen sijoittuisi Nordenskiöldinkadun ja Pohjoisen Stadiontien varteen pääosin nykyisen jäähallin pysäköintikentän kohdalle. Maanpäällisiin rakennuksiin on kaavailtu toimitilaa, hotellia ja asuntoja. Kivijalkaan tulisi liiketiloja. Rakennuksiin on esitetty 8–13 kerrosta.

Uusi areena rakennettaisiin nykyisen pysäköintikentän alle. Lisäksi maan alle tehtäisiin tiloja pysäköinnin ja huollon sekä vapaa-ajan ja liikunnan tarpeisiin. Ne sijoittuisivat muun muassa pallokentän kuplahallin ja Pohjoisen Stadiontien itäpuolisen metsäalueen alle. Maanalaisen ajoyhteyden rakentamista alueelle Vauhtitieltä selvitetään.

Hankkeen toteutuminen edellyttää asemakaavan muutosta. Kaavaluonnos on tarkoitus valmistella niin, että se olisi kommentoitavana keväällä. Luonnoksen pohjalta valmistellaan kaavaehdotus kaupunkiympäristölautakunnan päätettäväksi. Lopullisesti asemakaavasta päättää kaupunginvaltuusto.

– Kaavaa laadittaessa selvitetään, miten hanke vaikuttaisi muun muassa kaupunkikuvaan, luontoon, asumisviihtyvyyteen, liikuntamahdollisuuksiin sekä elinkeinoelämään ja kaupungin talouteen, kertoo kantakaupunkitiimin päällikkö Hanna Pikkarainen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta.

Hankkeen taustaa:

Helsinki Garden -hankkeen taustalla on Projekti GH Oy.

Helsingin kaupunki omistaa alueet, jolle hanketta suunnitellaan. Kaupunginhallitus hyväksyi hankkeelle tarkistetun suunnittelualuevarauksen 8. tammikuuta.

Projekti GH Oy järjesti vuonna 2016 yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa arkkitehtuurikutsukilpailun asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjaksi. Kilpailun voitti arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ehdotuksellaan Skrinnari.

Kaavan valmisteluaineistoa on esillä 21. helmikuuta asti info- ja näyttelytila Laiturilla, Narinkka 2, Töölön kisahallissa, Paavo Nurmen kuja 1 C, sekä verkkosivuilla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Laiturilla on esillä myös pienoismalli arkkitehtuurikilpailun voittaneesta työstä.