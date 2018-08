Helsinki goes bananas – Nokia 8110 4G -banaanipuhelimen lanseeraus kutsuu kaupunkilaiset aarteenetsintään lauantaina

HMD Global juhlistaa heinäkuussa lanseerattua Nokia 8110 4G:tä – ikonisen banaanipuhelimen uutta versiota – aarteenetsinnällä Helsingin keskustassa. Eeppinen banaanihuntti -nimellä kulkeva tapahtuma kutsuu kaupunkilaiset banaanijahtiin, jossa palkintona erikoisbanaanien löytäjille on 8110 4G banaanipuhelin.

Nokia-brändin alla uusia puhelimia markkinoille tuova HMD Global toi heinäkuussa takaisin yhden tunnetuimmista nokialaisista, ikonisen 8110-banaanipuhelimen. Uuden Nokia 8110 4G -puhelimen lanseerausta juhlistetaan tulevana lauantaina klo 12-18 Helsingin kantakaupungin alueella Eeppinen banaanihuntti -nimisessä urbaanissa aarrejahdissa.

”Legendaarinen tuote ansaitsee legendaarisen lanseeraustapahtuman. Eeppinen aarteenetsintä Helsingin kaduilla on paitsi tapa herättää huomiota meille tärkeässä milleniaalien kohderyhmässä myös kunnianosoitus Nokia-brändin kotimaalle”, kertoo Pohjoismaiden markkinoinnista vastaava Miko Paassilta HMD Globalilta.

Kaupunkiin siis piilotetaan 18 erikoisbanaania, joissa kussakin on oma voittokoodinsa ja tunnisteensa. Voittobanaanin löytäjä voi vaihtaa sen Aleksanterinkadun Elisa Kulmassa Nokia 8110 4G -banaanipuhelimeen. Eeppisen banaanihuntin tarkemmat vinkit ja osallistumisohjeet paljastetaan tismalleen tapahtuman alkaessa lauantaina klo 12 Nokia Mobile FB-kanavassa.

Aarteenetsinnän lisäksi päivän aikana kaupungilla jaetaan myös huikeat 8110 normibanaania. ”Näitä tosin ei voi vaihtaa 8110 4G puhelimeksi. Ne erikoisbanaanit tosiaan pitää vinkkien avulla löytää. Ajatuksena on lähinnä piristää kaupunkilaisten lauantaipäivää ja tarjota maistuva välipala”, naurahtaa Paassilta.

Kampanjan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa sosiaalisen median toimisto Kurio ja tapahtumasta markkinointitoimisto Lataamo. ”Somekanavat ovat luonnollisesti keskeisessä roolissa uusien Nokian puhelinten lanseerauksissa. Eeppisen banaanihuntin aarteenmetsästäjien kannattaakin pitää Nokian ja Elisan somekanavia silmällä”, Kurion toimitusjohtaja Tommi Opas vinkkaa.

Klassikon paluu HMD Globalin teknologialla

Legendaarisen Nokia 8110:n uusi versio toimii 4G LTE-verkoissa. Voit siis käyttää sujuvasti puhelimessa olevia Facebookia ja Google Mapsia sekä surfata, chatata ja striimata samoilla nopeuksilla kuin älypuhelimellasi. Voit myös tehdä Nokia 8110 4G:stä langattoman Hotspotin ja jakaa Wi-Fi-yhteyden, milloin ja missä vain.

Nokia 8110 4G on kestävä ja luotettava, ja sen käyttö on helppoa: puheluun vastataan ja se lopetetaan puhelimen kantta liu’uttamalla. Puhelin on tarjolla raikkaana banaaninkeltaisena ja aina tyylikkäänä mustana. Nokia 8110 4G:n vähittäismyyntihinta on 79 euroa.

Nokia 8110 4G -puhelimen tekniset tiedot: