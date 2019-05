Helsinki haluaa saada 130 kilometriä rantaviivaa siivottua talkoovoimin

Helsingin keskustakirjasto Oodi on ehdolla vuoden 2019 Public Library of the Year -palkinnon saajaksi 28.5.2019 14:01:00 EEST | Tiedote

Kansainvälinen tuomaristo on valinnut neljä ehdokasta vuoden 2019 IFLAn (International Federation of Library Associations) ja IT-yritys Systematicin Public Library of the Year -palkinnon saajaksi. Yksi neljästä ehdokkaasta on Helsingin keskustakirjasto Oodi. Ehdokkaiden joukosta valitaan maailman paras uusi yleinen kirjasto. Palkintoa haki yhteensä 16 kirjastoa eri puolilta maailmaa. Finalistit valitsi IFLAn alan asiantuntijoista koostuva kansainvälinen tuomaristo. Voittaja julkistetaan IFLAn Annual Congress -tapahtuman yhteydessä 27.8. Ateenassa.