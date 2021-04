Helsinki-huussi tuo helpotuksen luontoretkeilijöille

Itämeri-toimenpideohjelman toteuttaminen etenee hyvin 31.3.2021 11:10:27 EEST | Tiedote

Helsingin kaupungin Itämeri-toimenpideohjelma etenee vauhdikkaasti koronasta huolimatta. Ohjelmakaudelle 2019−2023 Helsingille on kirjattu 111 toimenpidettä vesistöjen suojelemiseksi. Näistä 81 on jo aloitettu ja kahdeksan on valmistunut