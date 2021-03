Helsinki kilpailuttaa jäätelö- ja grillikioskipaikkoja vuoden 2022 alusta

Siltamäen ja Suutarilan kouluja, päiväkoteja ja muita kaupungin lähipalveluja uudistetaan – nyt suunnitellaan mitä korjataan ja mitä rakennetaan uusiksi 1.3.2021 12:53:11 EET | Tiedote

Suutarilan peruspiirin eli Siltamäen ja Töyrynummen osa-alueiden koulujen, päiväkotien ja muiden kaupungin rakennuksien korjaus- ja uudisrakentamistarpeita on ryhdytty tarkastelemaan kokonaisuutena. Tilat on rakennettu pääosin 1980-luvulla, ja vaatisivat lähivuosina perusteellisen korjauksen. Lisäksi on tarve päivittää oppimisympäristöt vastaamaan nykyisiä opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien vaatimuksia, joten nyt on oikea aika päättää mitä rakennuksia tullaan korjaamaan ja mitä rakentamaan uudelleen.