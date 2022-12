Helsinki Lit 2023 järjestetään jälleen toukokuussa – Early Bird -liput myynnissä nyt

Antinrannan toinen single Afterglow on Sara-yhtyeen Joa Korhosen kanssa laulettu duetto ja voimalaulu lopunaikojen lapselle 9.12.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Antinranta julkaisee perjantaina 9.12. toisen singlen helmikuussa 2023 ilmestyvältä albumiltaan Collective Displacement. Afterglow on duetto Sara-bändistä tunnetun ja As They Slowly Travel To The Sea -nimellä englanniksi esiintyvän Joa Korhosen kanssa. Singlen julkistusta juhlitaan Ars Puumaja -kollektiivin intiimillä Kotikeikalla Tampereella tänään, kappaleen ilmestymispäivänä. Osia keikasta voi seurata livenä Antinrannan Instagram-livessä 9.12. alkaen klo 20.00 tilillä @auri.antinranta.