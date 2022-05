Helsinki Lit täyttää tulevana viikonloppuna Bio Rexin kansainvälisillä kirjailijavierailla ja käännöskirjallisuuden ystävillä

Von Hertzen Brothersin kahdeksas albumi Red Alert in the Blue Forest kaupoissa tänään 18.3.2022 09:00:00 EET | Tiedote

Von Hertzen Brothers -yhtyeen odotettu kahdeksas albumi Red Alert in the Blue Forest julkaistiin tänään perjantaina 18.3. Yksitoista kappaletta sisältävä yli 70-minuuttinen tupla-albumi on jo nyt kerännyt haltioituneita arvioita levyn ennakkoon kuulleilta eurooppalaisilta kriitikoilta ja muuntunut taidenäyttelyksi sekä metsiensuojeluun tähtääväksi ilmastoteoksi. Bändi juhlistaa levyn ilmestymistä kevään aikana laajoilla Suomen ja Englannin kiertueilla.