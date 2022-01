Helsinki Research Forum: Pääkaupunkiseudun toimistotilojen vajaakäyttö kasvussa – osassa alueilla vuokramarkkina piristyi

Helsinki Research Forum on päivittänyt arviota pääkaupunkiseudun keskeisten toimistoalueiden toimistotilojen käyttöasteesta. Vuoden 2021 viimeisen kvartaalin keskimääräinen vajaakäyttöaste on 13,7 prosenttia. Tyhjää toimistotilaa alueilla oli kokonaisuudessaan hieman yli 480 000 neliömetriä, tyhjää tilaa oli edelliseen kvartaaliin verrattuna 31 000 neliömetriä enemmän.

Toimistotilan vajaakäyttö kasvoi eniten Otaniemessä ja Sörnäisissä. Otaniemessä vajaakäyttöaste oli kasvanut 15,1 prosentista 19,9 prosenttiin ja Sörnäisissä 13,2 prosentista 17 prosenttiin.

Vajaakäyttöaste laski Hakaniemessä, Kalasatamassa, Leppävaarassa ja Pasilassa, joissa tyhjät toimistotilat ovat houkutelleet uusia vuokralaisia. Vajaakäyttöaste laski eniten Kalasatamassa ja Leppävaarassa 1,4 prosenttiyksikköä.

Päivityksen yhteydessä tehtiin tilakantaan ja vajaakäyttöasteisiin muutoksia ja tarkennuksia, jotka vietiin takautuvasti myös aiempien julkaisujen tietoihin. Tilakantaan on lisätty yksi kohde Pitäjänmäessä, ja yksi Otaniemessä sijaitseva kohde on poistettu. Lisäksi kuuden muun kohteen toimistopinta-alaan on tullut muutoksia.

Osamarkkinatason yhteenveto vajaakäyttöasteista ja tilakannasta vuoden 2021 ensimmäisestä kvartaalista alkaen julkaistaan tämän tiedotteen yhteydessä.

Helsinki Research Forumin tuottama tieto julkaistaan osamarkkinatasolla RAKLIn nettisivuilla. Kohdekohtaiset tiedot toimistotilakannasta toimitetaan pyydettäessä. Tiedustelut sähköpostilla osoitteeseen miika.kotaniemi(at)rakli.fi.

Helsinki Research Forum on kiinteistöalan asiantuntijayritysten tutkimusfoorumi, jonka tavoitteena on parantaa Helsingin toimistomarkkinoista julkaistavan tiedon laatua ja läpinäkyvyyttä. Yhteistyössä ovat mukana tällä hetkellä CBRE, JLL, Cushman & Wakefield, Colliers ja KTI Kiinteistötieto. RAKLI toimii Research Forumin kumppanina ja tarjoaa tekniset puitteet toiminnalle.