Helsinki valmistelee useiden tunnettujen rakennusten myyntiä

Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee 11 kohteen myyntiä koskevaa suunnitelmaa kokouksessaan 7. maaliskuuta.

Osa kohteista on tarkoitus myydä tarjouskaupalla ja osa neuvottelumenettelyllä. Jos lautakunta hyväksyy suunnitelman, rakennusten myynti on tarkoitus aloittaa tänä vuonna.

Kohteissa on ravintoloita, kuntoutustoimintaa ja asumista

Tarjouskaupalla myytävien kohteiden joukossa ovat Kaivopuistossa sijaitseva Kaivohuone ja puiston edustalla Luoto-saarella sijaitseva Klippan, jotka ovat vuokrattu ravintoloiksi. Rakennukset pysyvät jatkossakin ravintolakäytössä.

Kulosaaren kartanon rakennukset suunnitellaan myytäväksi matkailu- ja tapahtumakäyttöön. Myyntisuunnitelmaan sisältyy 11 rakennusta, jotka ovat suojeltuja. Tavoitteena on myydä myös Itä-Helsingissä kaksi historiallista rakennusta, Villa Solvik ja Rastilan kartano.

Myytäväksi suunnitellaan myös Malmilla sijaitsevia kuntoutustoiminnan käytössä olevia rakennuksia. Malmikoti Kunnantiellä ja Malmin päivätoimintakeskus Vanhalla Helsingintiellä ehdotetaan myytäväksi neuvottelumenettelyllä sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön.

Kaikki myytäväksi suunnitellut kohteet:

Iso Puistotie 1 (Ravintola Kaivohuone ja talousrakennus)

Klippan (Ravintola Luoto)

Kartanomuseontie 3 (Lystikukkula-asuinrakennus ja varasto)

Yhdyskunnantie 72 (Risulan torppa, asuinrakennus)

Kunnantie 2 (Malmikoti-asuntolakerrostalo)

Vanha Helsingintie 9 (päivätoimintakeskus)

Keulakuvantie 18 (asuinhuvila, talousrakennus ja sauna)

Karavaanikatu 4 (Rastilan kartano, ravintola- ja kokoontumistila)

Gustav Pauligin katu 19 (Villa Solvik, ravintolatila)

Hallkullanniemi 8, (Vuosanta, kaksi asuinrakennusta, sauna ja viisi talousrakennusta)

Kipparlahden silmukka 5 (Kulosaaren kartano, kokoontumis-, asuin-, sauna- ja talousrakennuksia)

Helsinki luopuu suunnitellusti rakennuksista

Helsingin kaupungin tavoitteena on luopua rakennuksista, joita se ei tarvitse omissa palveluissaan tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä. Näin kaupungin varat voidaan kohdentaa pääasiassa koulujen, päiväkotien ja muiden palvelurakennusten kunnostamiseen ja ylläpitoon.

Rakennukset valitaan myyntiin muun muassa niiden kunnon ja kehityspotentiaalin perusteella. Nyt myyntiin esitettäviin yhteentoista kohteeseen on tulossa merkittäviä perusparannuksia tai niissä on jo välittömiä remonttitarpeita. Kaupungin arvion mukaan kohteiden laskennallinen korjausvelka on noin 7,7 miljoonaa euroa. Korjausvelalla tarkoitetaan summaa, jolla kohteet saataisiin remontoitua kohtuulliseen käyttökuntoon.

Nyt myyntiin esitettävien kohteiden lisäksi suunnitteilla on noin tusinan verran muitakin myyntejä, joiden aloittamisesta kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt jo aiemmin. Lisäksi useita myyntejä on parhaillaan viimeistelyvaiheessa.