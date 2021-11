Helsinki-Vantaa uudistuu ─ Finavia avaa näyttävän terminaalin 1. joulukuuta

─ Olemme ylpeitä voidessamme tarjota maailmanluokan tilat matkustajille. En ole vielä tavannut ketään, joka ei henkäisisi ihastuksesta astuessaan ovista sisään, kertoo Finavian tekniikasta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Henri Hansson.



Arkkitehtonisesti näyttävä pääsisäänkäynti johdattaa matkustajat lähtöaulaan, jonka aaltoileva puukatto tekee vaikutuksen jo ensisilmäyksellä. Tila kylpee päivisin luonnonvalossa, jota tulvii sisään valtavista ikkunoista.



─ Terminaali, sen tilat ja palvelut on suunniteltu uudeksi käyntikortiksi Suomelle. Helsinki-Vantaan lentoasema on monille ensikosketus maahamme. Terminaali 2 on valtaosin kotimaista laatutyötä, josta voimme olla ylpeitä. Haluamme, että kaikki suomalaiset kokevat sen omakseen.



Suunnittelun yhtenä tavoitteena on ollut palauttaa lentomatkailuun seikkailun ja romantiikan tunnelmaa. Arkkitehtuurissa on haettu vaikutteita klassisesta suomalaisesta muotoilusta, kuten suomalaisille tutusta Tapio Wirkkalan Ultima Thulesta sekä maantieteellisistä korkeuskäyristä. Katon muotokieli leikittelee kevyen ja raskaan vuorottelulla.



Matalimmissa kohdissa pisimmät matkustajat ulottuvat koskettamaan kattoa. Raisiossa tehdyn katon pintamateriaalina on rehti suomalainen kuusi. Se koostuu 500 uniikista CLT-elementistä, jotka on aseteltu paikoilleen yksi kerrallaan kuin valtava palapeli.



─ Visuaalinen elämys tukee matkailun sujuvuutta. Värit ja materiaalit johdattavat matkustajaa terminaalissa eteenpäin. Olemme tehneet lukuisia ratkaisuja, jotta lentomatkailu olisi mahdollisimman helppoa ja luontevaa, Hansson sanoo.

Valtava työllisyysvaikutus Suomessa

Kahdeksan vuotta kestänyt Finavian investointiohjelma on terminaali 2:n uudisosan avautuessa loppusuoralla. Kokonaan valmista on vuonna 2023. Investoinnilla on merkittäviä vaikutuksia koko Suomen talouteen. Työllisyysvaikutus koko rakentamisen aikana on 16 600 henkilötyövuotta. Kotimaisuus on Finavialle tärkeä arvo, jota on vaalittu läpi ohjelman.



─ On hienoa, että niin monet suomalaiset yritykset ovat pystyneet vastaamaan tiukkoihin vaatimuksiimme. Miljardi euroa maksavan kehitysohjelman suomalaisten yritysten kanssa tehtyjen sopimusten arvon osuus koko investoinnista on noin 90 prosenttia, Hansson toteaa.



Terminaali 2:n laajennuksen pääurakoitsijana toimii SRV. Uudisosan sekä bussi- ja taksiasemat on suunnitellut Arkkitehtitoimisto ALA, uuden pysäköintitalon ja Kehäradan uuden kulkuyhteyden Arkkitehtitoimisto HKP, joka vastaa myös terminaalin muutostöiden suunnittelusta. Ramboll on vastannut teknisestä suunnittelusta.



Ympäristöarvot ja hiilikuorman vähentäminen on otettu keskeiselle sijalle suunnittelussa. Terminaali on rakennettu 30 prosenttia energiatehokkaammaksi kuin mitä vaatimukset edellyttävät.



─ Vastuullisuus on nostettu koko kehitysohjelmassa erittäin tärkeäksi tavoitteeksi. Se määrittelee kaikkea tekemistämme kuten suunnittelua, rakentamista, yhteistyötä ja ylläpitoa. Kaukoliikenteen laajennukselle on jo myönnetty kansainvälisesti arvostettu BREAAM-sertifikaatti kokonaisvaltaisesta vastuullisuustyöstä, sanoo Hansson.



Energiasäästöjä on saavutettu muun muassa rakennuksen vaipan hyvällä lämmöneristävyydellä ja tehokkaalla lämmön talteenotolla. Älykkäät valaisimet himmenevät ja sammuvat sen mukaan, miten paljon luonnonvaloa tulvii sisään terminaalin valtavista ikkunoista. Autot latautuvat uudessa P1 Premium/P2-parkkihallissa aurinkovoimalla.

Matkustajia hemmotellaan entistä paremmilla palveluilla

─ Matkustajat, vastaanottajat ja saattajat saavat nauttia entistä paremmista palveluista. Olemme hioneet asiakaskokemusta ja huomioineet sekä kotimaisten että kansainvälisten matkustajien korkeat laatuvaatimukset, kertoo Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja Ulla Lettijeff Finaviasta.



Multimodaali matkakeskus yhdistää eri liikennemuodot toisiinsa. Uudesta pysäköintihallista ja juna-asemalta pääsee muutamassa minuutissa suoraan terminaaliin. Bussi- ja taksiasemien katetut laiturit sijaitsevat aivan terminaalin ulko-ovien vieressä. Autolla ja taksilla voi 1. joulukuuta alkaen ajaa suoraan pääovien eteen ja jättää matkustajat kyydistä.



Terminaali 2:een saapuvat matkustajat kulkevat ulos yhden keskitetyn tuloaulan kautta, mihin heitä voi tulla vastaan. Tuloaulaan avautuu tuttuja, kaikkien kukkarolle sopivia kahvila- ja ravintolapalveluita. Suosittu 24/7 Alepa, autovuokraamot ja Finavian neuvonta siirtyvät myös sinne.



– Kätevä yhteys juna-asemalle tuo Helsinki-Vantaan palvelut hyvin lähialueen asukkaiden ulottuville. Heitä se palvelee valmistuttuaan ravintoloineen, kahviloineen, ruokakauppoineen ja apteekkeineen.



Tuloaulan kiintopiste on Luoto-dioraama, joka tuo suomalaisen luonnon keskelle terminaalia. Rouheat kivet sammalineen ja harkiten valitut istutukset kylpevät valtavan kattoikkunan luonnonvalossa. Luodon elementit linkittävät aasialaisen Ikebanan suomalaiseen luontoon. Se symboloi Helsinki-Vantaan merkitystä tärkeänä eurooppalaisena vaihtoliikenteen solmukohtana.



─ Uudistus vahvistaa Helsinki-Vantaan asemaa kansainvälisenä vaihtolentoasemana. Lentoaseman lyömätön etu on sen strateginen sijainti Euroopan ja Aasian välissä. Kohentuneet palvelut ja vaihtoliikenteen sujuvuus lisäävät Suomen kilpailukykyä, toteaa Lettijeff.



Vaikka uuden terminaali 2:n ovet avautuvat nyt, rakentaminen jatkuu vielä. Kesällä 2022 on luvassa uuden turvatarkastuksen ja lähtöselvitysalueen käyttöönotto sekä ravintolamaailman avautuminen. Vuonna 2023 valmistuvat Schengen-porttialueen muutostyöt ja matkatavaran luovutuspalvelut, jolloin koko Finavian investointiohjelma päättyy.



Kaikki 1. joulukuuta 2021 tapahtuvat muutokset koskevat terminaali 2:n kautta matkustavia. Matkustaminen terminaali 1:n kautta liikennejärjestelyineen ja palveluineen säilyy toistaiseksi ennallaan.