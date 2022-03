Helsinki-Vantaan matkustuskokemus uudistuu täysin kevään ja kesän aikana

- Koko kehitysohjelmamme on tähdännyt siihen, että Helsinki-Vantaan palvelut ja matkustusmukavuus ovat maailman kärkeä. Olemme investoineet paitsi vaihtomatkustuksen sujuvoittamiseen myös asiakaskokemuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen. Uuden, edistyksellisen turvatarkastuksen avaaminen ja lentojen siirtäminen yhden katon alle ovat tärkeä osa palvelu-uudistustamme, sanoo Finavian tekniikasta, turvallisuudesta ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Henri Hansson.

Elektroniikan ja nestepussit voi jättää käsimatkatavaraan

Osana Helsinki-Vantaan kehitysohjelmaa Finavia on hankkinut lentoaseman uuteen turvatarkastukseen huippumodernia teknologiaa. Uuden läpivalaisu- ja nesteanalysointilaitteiston ansiosta matkustajien ei enää tarvitse ottaa käsimatkatavaroista pois elektroniikkaa ja nestepusseja.

- Helsinki-Vantaan uusi turvatarkastusteknologia mahdollistaa sen, että esimerkiksi läppäreitä, puhelimia tai isoja järjestelmäkameroita ei enää tarvitse ottaa pois kantolaukuista tai käsimatkatavaroista. Myös muovipussit, joihin alle sadan millilitran nestepakkaukset pitää pakata, saavat jäädä käsimatkatavaraan, Hansson kertoo.

Turvatarkastuksen palvelu on aiempaa joutuisampaan, sillä kapasiteetti tuplaantuu. Myös uusi automaattilinjasto nopeuttaa matkustamista. Uuden turvatarkastuksen väljissä tiloissa matkustajat voivat rauhassa valmistautua ja pakata matkatavaroitaan.

- Olemme Finaviassa panostaneet laitteiden ja toimintatapojen testaukseen sekä turvatarkastajien koulutukseen. Myös matkustuskokemukseen on kiinnitetty huomiota jo suunnitteluvaiheessa. Esimerkiksi turvatarkastus on sininen, sillä tutkimusten mukaan sininen väri laskee stressitasoa, kertoo Hansson.

Helsinki-Vantaalla on samaan aikaan käytössä myös vanhoja laitteita, minkä vuoksi elektroniikka ja nestepussit joudutaan joillakin linjastoilla ottamaan pois laukusta. Kyse on kuitenkin siirtymävaiheesta, jonka aikana Finavian henkilökunta, turvatarkastajat ja opasteet ohjaavat matkustajia toimimaan oikein.

Uutta turvatarkastusteknologiaa on toistaiseksi käytössä vain isoilla Euroopan kentillä ja Yhdysvalloissa. Matkustaja voi matkan eri vaiheissa kohdata erilaisia turvatarkastuksia, joten eri toimintamalleihin on hyvä varautua ja seurata lentoasemakohtaisia ohjeita.

Terminaali 2 ja 1 jäävät historiaan: Helsinki-Vantaan lennot liikennöidään yhden terminaalin kautta

- Keskitämme kaikkien lentojen lähtöselvitykset ja matkatavaroiden luovutukset viime joulukuussa avattuun uuteen terminaalilaajennukseen ja sen upean puukaton alle. Matkustamisesta tulee helppoa ja sujuvaa. Enää ei tarvitse miettiä, mistä terminaalista on lähdössä tai mihin saapumassa. Tämä helpottaa myös vastaanottajia ja saattajia, sanoo Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja Ulla Lettijeff Finaviasta.

Siirtyminen uusiin tiloihin tapahtuu kahdessa eri vaiheessa kevään ja kesän aikana. Ensimmäisessä vaiheessa 21.3.–23.5.2022 laajennusosan uuteen lähtöaulaan siirtyvät nyt terminaali 2:ssa liikennöivät lentoyhtiöt; kuten Finnair, Air Baltic ja British Airways.

- Toukokuun 24. päivänä avaamme suoran kulkureitin turvatarkastuksesta uudistuneelle porttialueelle. Matkustajalle avautuu avara lähtöporttialue, jossa on uusia myymälöitä ja kahvila. Matka terminaalin pääovelta lähimmälle lähtöportille on vajaat 200 metriä. Matka on varsin lyhyt verrattuna moniin muihin maailman lentoasemiin, Lettijeff kertoo.

Toinen vaihe alkaa 1. kesäkuuta, jolloin terminaali 1:ssä liikennöivät lentoyhtiöt kuten Norwegian, Lufthansa ja SAS siirtävät toimintonsa uusiin lähtö- ja tuloauloihin. Viimeistään 30. kesäkuuta Helsinki-Vantaalla siirrytään yhden terminaalin toimintamalliin. Terminaali 1:n lähtöselvitysalue, turvatarkastus ja matkatavaroiden luovutus sulkeutuvat.

Siirtymäkauden aikana matkustajia pyydetään seuraamaan Finavian tiedotusta sekä tarkistamaan verkkosivuilta matkustusohjeet ennen lentoasemalle tuloa.

Lettijeff toteaa, että nyt on hyvä aika toteuttaa historiallinen muutos.

- Helsinki-Vantaa täyttää tänä vuonna 70 vuotta ja sen kunniaksi voimme kääntää uuden lehden kohti lentoaseman tulevaisuutta. Uskon, että pystymme entistä mukavammin ja mutkattomammin palvelemaan matkustajia ja lentoyhtiötä.

FINAVIA OYJ

Viestintä

Kuvia median käyttöön: https://finavia.materialbank.net/NiboWEB/p/scpc/17966474/509565/fi