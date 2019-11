Helsinkiläinen hotelli-ikoni sulkeutuu peruskorjauksen ajaksi. Solo Sokos Hotel Torni uudistuu täysin.

Helsinkiläinen maamerkki, lähes 70 metriin kohoava pilvenpiirtäjähotelli Torni, sulkeutuu jouluna peruskorjauksen vuoksi. Kaikki talon hotellihuoneet sekä aula- ja ravintolatilat kokevat täydellisen muodonmuutoksen korjauksen yhteydessä. Ainutlaatuinen Tornin henki tulee esiin entistä selkeämmin uudessa, vuonna 2021 avautuvassa hotellissa.

Solo Sokos Hotel Torni sulkeutuu 16.12.2019, Tornin ravintolat Ateljee Bar, American Bar, O’Malley’s ja Ravintola Torni 20.12.2019. Hotelli ja ravintolat toimivat normaalisti sulkemiseen asti – ravintola Tornin suosituille joululounaille ja -illallisille voi siis vielä varata pöydän.

Mallia maailman pilvenpiirtäjistä – ravintolatrendien edelläkävijäksi

Solo Sokos Hotel Torni avattiin 19.3.1931 pienen kohunkin saattelemana: pilvenpiirtäjän rakentaminen kaupungin keskustaan ei herättänyt kaikissa kaupunkilaisissa pelkkää ihastusta. Kerrokset kuitenkin nousivat nopeasti ja tornirakennuksesta oltiin sen avautuessa ylpeitä – toihan se paljon maailmanlaajuistakin huomiota Helsingille. Jykevää klassismia edustavan rakennuksen suunnittelivat arkkitehtiveljekset Jung & Jung, esikuvinaan 1920-luvun amerikkalaiset pilvenpiirtäjät.

Tornin ravintoloista tuli heti Helsingin kulinaristisen elämän keskus. 1930-luvulla menulta löytyi muun muassa hanhenmaksaa, hummeria ja kateenkorvaa. Vuosikymmenten varrella monet muut ennen maistamattomat herkut, uudet liikeideat ja uusin keittiöteknologia esiteltiin poikkeuksetta Tornin ravintoloissa. Täällä nähtiin muun muassa Suomen ensimmäinen kiinalainen ja espanjalainen ravintola sekä sekoitettiin ensimmäiset mojitot.

Merkkihenkilöiden majapaikka



Solo Sokos Hotel Torni on aina ollut suosittu niin kansainvälisten kuin suomalaisten matkaajien keskuudessa. Hotellin boheemin kansainvälisessä tunnelmassa ovat viihtyneet lukuisat arvovieraat kuninkaallisista elokuvatähtiin, Olavi Virrasta Roger Mooreen. Taiteilijat ja kirjailijat istuskelivat ahkeraan Tornin kabineteissa ja ravintoloissa jättäen jälkeensä runsaasti kuvataidetta ja katkelmia maailmankirjallisuuteen. Taiteen keräilyä on Tornissa jatkettu näihin päiviin asti. Hotellin vieraat tuhansine tarinoineen ja talon hieno arkkitehtuuri ovat luoneet vuosikymmenten aikana Torniin sen uniikin hengen.

”Tornin taiteellinen, hieman boheemikin tunnelma on säilynyt kaikkina aikoina. Tämän uniikin hengen vahvistaminen on yksi uudistuksemme johtoajatuksista”, kertoo hotellinjohtaja Mika Virtanen. ”Ikoninen pilvenpiirtäjähotelli on yksi Helsingin näkyvimmistä maamerkeistä, joka huomataan ja tunnetaan. Se tulee herättämään paljon puheenaiheita myös avautuessaan uudistuneena vuonna 2021.””

Mittavimmat korjaustyöt sitten avaamisen

Vuoden 2020 alussa alkavat uudistustyöt ovat mittavimmat sitten hotellin avaamisen. Sisustuksellisten muutosten ohella hotellissa tehdään perusteelliset rakenteelliset muutokset; huoneiden ikkunat, ovet, putkistot, valaistus sekä ilmastointi peruskorjataan. Vain julkisivu jää valaistusta lukuun ottamatta ennalleen. Samalla uudistuvat hotellin ja ravintoloiden liikeideat. Purku- ja rakennustyöt aloitetaan tammikuussa 2020. Ravintoloiden sisustussuunnittelusta vastaa sisustusarkkitehtitoimisto Fyra, hotellipuolen ilmeen suunnittelee Studio Joanna Laajisto. Tornin kiinteistön omistaa keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Tornin asiakkaita palvelevat uudistuksen ajan muun muassa designer Paola Suhosen suunnittelema, suomalaisia ilmiöitä esittelevä Original Sokos Hotel Presidentti, vuonna 2018 upeasti uudistettu funkisklassikko Original Sokos Hotel Vaakuna sekä tammikuussa 2020 Pasilassa avautuva Original Sokos Hotel Tripla.

