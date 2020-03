Helsinkiläisille ikäihmisille avattiin ruokatilauspalvelu osana Helsinki-apua

HOK-Elannon vaalien ehdokasnumerot arvottiin 21.2.2020 15:58:55 EET | Tiedote

HOK-Elannon edustajiston vaalien ehdokkaat ovat saaneet numeronsa. Ehdokkaita vaaleissa on 1 237, ehdokaslistoja on 26 ja vaaliliittosopimuksia on tehty kuusi.