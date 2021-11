Helsinkiläisten influenssarokotukset jatkuvat rokotuspisteillä joulukuussa

Influenssarokotukset aloitettiin 1.11. rokotuspisteillä Jätkäsaaressa, Malmilla, Kannelmäessä ja Myllypurossa. Rokotuksen saa 29.11. lähtien maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina klo 8.15–16 ja tiistaina ja torstaina klo 8.15–18. Saavuthan rokotukseen täsmällisesti. Rokotuspisteillä ei ole erillisiä odotustiloja.

- On mahtava nähdä, miten innokkaasti helsinkiläiset hakevat influenssarokotuksia. Influenssa- ja koronavirustartunnan voi saada samaan aikaan ja tämä lisää vakavan taudin riskiä. Tästä syystä rokotusten hakeminen on erittäin tärkeää. Influenssa- ja koronarokotteen voi ottaa myös yhtä aikaa, jos koronarokotteen tehostaminen on ajankohtaista, terveysasemien johtajalääkäri Timo Lukkarinen kertoo.

Influenssarokotuksen kanssa saa samaan aikaan koronarokotuksen kolmannen annoksen, jos koronarokotteen toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta, ja kuuluu kolmannen annoksen osalta nyt rokotettaviin ryhmiin. Tällöin ei tarvitse varata erikseen aikaa koronarokotukseen, vaan ainoastaan influenssarokotukseen.

- Jatkamme maksuttomien influenssarokotusten tarjoamista kaupunkilaisille tutuilla koronarokotuspisteillä. Hoitovelka ja infektioasiakkaiden hoitaminen kuormittavat tällä hetkellä pahasti terveysasemia ja terveysasemien kaikki panokset ohjataan nyt näihin. Tästä syytä influenssarokotuksia ei anneta tällä kaudella terveysasemilla, Lukkarinen toteaa.

Valitettavasti rokotusten suuri suosio on aiheuttanut viivettä puhelinajanvarauksessa.

- Rokotusajanvarauksen viive on tällä hetkellä noin 2 arkipäivää. Olemme tästä pahoillamme. Kaikille kuitenkin soitetaan takaisin ja tarjotaan rokotusaikaa. Toivomme toki, että rokotusaika varattaisiin sähköisesti, jos se vain on mahdollista, Lukkarinen toteaa.

Maksuttoman influenssarokotuksen saavat

raskaana olevat

alle 7-vuotiaat lapset (6 kk ikäisistä 6-vuotiaisiin)

sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat

65 vuotta täyttäneet

varusmiespalvelukseen ja vapaaehtoiseen asepalvelukseen astuvat

sosiaali- ja terveydenhuollon ja lääkehuollon henkilöstö, joka osallistuu potilaiden ja asiakkaiden välittömään hoitoon tai huoltoon

vakavalle influenssalle erityisen alttiiden lähipiiri.

Vakavalle influenssalle alttiiden lähipiiriin kuuluvat henkilöt, jotka asuvat samassa asunnossa tai ovat viikoittain kasvotusten tekemisissä vakavalle influenssalle erityisen alttiin henkilön kanssa. Lähipiiriin kuuluvat myös henkilöt, jotka asuvat samassa asunnossa tai ovat viikoittain kasvotusten tekemisissä vakavalle influenssalle alttiin henkilön kanssa, jota ei voi suojata influenssarokotteella.

Lisätietoa

Timo Lukkarinen, terveysasemien johtajalääkäri, timo.lukkarinen@hel.fi, p. 09 310 42700

Helsinkiläisten influenssarokotukset 2021 – influenssarokotus.hel.fi