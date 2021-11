Helsinkiläisten kirkollisveroprosentti pysyy yhdessä

Veroprosentti on pienimpien joukossa Suomen seurakuntatalouksista. Tänä vuonna vain neljässä seurakuntataloudessa veroprosentti on pystytty pitämään 1,00:na.



"Kirkollisveroprosentti on tietoisesti haluttu pitää pienenä, jolloin taloudelliset syyt eivät olisi este kirkkoon kuulumiselle. Teemme Helsingin seurakunnissa parhaillaan kovasti töitä tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi; tämä sisältää merkittäviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä mutta samalla myös työn uudelleen organisoimista ja uudenlaista ajattelua", kertoo hallintojohtaja Juha Silander.



Helsingin seurakunnissa on käynnissä parhaillaan Rohkeasti yhdessä -työskentely.



”Toimintaedellytysten turvaamisen osalta tavoitellaan mahdollisimman tehokkaasti resurssien käyttämistä saadaksemme kirkon työhön entistä enemmän vaikuttavuutta. Vastuu verovarojen oikeasuhtaisesta käytöstä on meille tärkeätä”, sanoo seurakuntayhtymänjohtaja Juha Rintamäki.



Noin 330 000 jäsenellään Kirkko Helsingissä on yksi kaupungin suurimmista yhteisöistä. Helsinkiläisten kirkon tehtävänä olla ja toimia ihmisten parhaaksi, tuoda apua ja luoda toivoa muun muassa ruoka-avun, perheneuvonnan sekä yksinäisten, vanhusten ja nuorten ja lasten parissa – kotikaupungin lisäksi myös kansainvälisesti.

Lisätiedot: Hallintojohtaja Juha Silander, juha.silander@evl.fi, p. 040 563 9709