Hemsö kehittää hoiva- ja päiväkotikohteen Vantaalle

Hemsö kehittää yhdessä YIT:n kanssa hoiva- ja päiväkotikokonaisuuden Vantaalle. Attendon ja Touhulan kanssa on tehty kohteesta 15-vuotiset vuokrasopimukset.

Rakennuksen kokonaisala on 7 300 neliömetriä. Hoivakodissa on 126 paikkaa ja päiväkodissa tilaa 72 lapselle. Kokonaisinvestointi on noin 21 miljoonaa euroa. Projekti on kehitetty yhdessä YIT:n kanssa ja se on osa kesällä 2016 solmittua raamisopimusta.

- On ilahduttavaa jatkaa laadukkaiden ja hyvin salkkuumme sopivien yhteiskuntakiinteistöjen kehittämistä. Yhteistyö YIT:n kanssa on toiminut erinomaisesti, sanoo Hemsön Suomen maajohtaja Jarkko Leinonen.

Kohteen rakentaminen alkaa välittömästi ja rakennuksen arvioidaan valmistuvan maaliskuussa 2019. Kiinteistö on tarkoitus sertifioida LEED Gold -tasoisena.

Hemsön ja YIT:n yhteistyönä on myös juuri valmistunut hoivakoti Tampereelle. 68-paikkaisen kiinteistön vuokrattava ala on 2 800 neliömetriä. Attendo on vuokralaisena tässäkin kohteessa 15-vuotisella vuokrasopimuksella. Kokonaisinvestointi oli noin 10 miljoonaa euroa.

