Hemsö ostaa Helsingin oikeustalon – kaupan arvo noin 200 miljoonaa euroa

Yhteiskuntakiinteistöihin erikoistunut Hemsö on allekirjoittanut sopimuksen Helsingin oikeustalon kiinteistön ostosta. Oikeustalon suurin vuokralainen on Suomen valtio, ja kiinteistön kauppahinta on yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.

Helsingin Ruoholahdessa sijaitseva Helsingin oikeustalo palvelee erityisesti oikeusministeriön tarpeita. Kiinteistön vuokralaisista suurin osa on suoraan tai epäsuorasti tekemisissä oikeuslaitoksen kanssa.



Kiinteistön kokonaisvuokra-ala on lähes 50 000 neliömetriä. Vuokrasopimusten keskimääräinen voimassaoloaika on 12 vuotta.



Suurin vuokralainen Helsingin oikeustalossa on Suomen valtio, jolla on rakennuksessa lukuisia oikeusministeriön alaisia yksiköitä: esimerkiksi Helsingin käräjäoikeus, Helsingin hovioikeus, Helsingin oikeusaputoimisto ja Helsingin syyttäjänvirasto. Julkisten vuokralaisten osuus vuokratuloista on 87 prosenttia. Rakennuksessa on lisäksi toimistoja, ravintola sekä kaupan tiloja.



Kiinteistöllä on keskeinen ja strateginen sijainti. Oikeustalo sijaitsee palveluiden lähellä, ja kiinteistö on hyvien kulkuyhteyksien varrella. Lisäksi ainutlaatuinen rantatontti tarjoaa vuokralaisille merinäköalan.



”Oikeustalon hankinta kasvattaa merkittävästi julkisten vuokralaisten portfoliotamme Helsingissä. Strategiaamme kuuluu pitkäaikainen omistus, ja tämä kauppa vastaa strategiaamme hyvin”, sanoo Hemsön toimitusjohtaja Nils Styf.



”Helsingin oikeustalo on suuri ja arvokas oikeusrakennus, jonka avulla kasvamme Helsingin keskustassa. Lisäksi vahvistamme suhdettamme Suomen valtioon valtionhallinnon liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen kautta”, kertoo Hemsön Suomen maajohtaja Jarkko Leinonen.



Kiinteistökaupan arvioidaan toteutuvan tammikuussa 2019. Fakta: Helsingin oikeustalo on Alkon vanha pääkonttori



• Porkkalankatu 13:n rakennus valmistui Helsingin Ruoholahteen vuonna 1940. Kiinteistön on suunnitellut arkkitehti Väinö Vähäkallio. • Helsingin oikeustalo suunniteltiin alun perin Oy Alkoholiliike Ab:n tehtaaksi, pääkonttoriksi ja keskusvarastoksi. • Oikeustalo on toiminut rakennuksessa vuodesta 2004. • Vuosien 2004 ja 2010 mittavissa remonteissa rakennusta muokattiin vastaamaan paremmin modernin toimistorakennuksen vaatimuksia.

