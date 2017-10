Hemsön uusimmat hoivakodit valmistuneet

Kolme Hemsön syksyllä 2016 ostamaa hoivakotiprojektia ovat nyt valmiita. Kohteissa on 150 palvelukotipaikkaa ja niiden kokonaispinta-ala on 6 500 neliömetriä.

Kohteista on solmittu Attendon ja Mehiläisen kanssa 15-vuotiset vuokrasopimukset. Hemsön kokonaisinvestointi on n. 20 miljoonaa euroa. Kohteet sijaitsevat Nurmijärvellä, Lohjalla ja Pälkäneellä. Hemsö omistaa Suomessa 34 kiinteistöä, yhteisarvoltaan n. 350 miljoonaa euroa.

- On positiivista, että salkkumme kasvaa kolmella nykyaikaisella ja viihtyisällä hoivakodilla, joissa on vuokralaisina vakaat ja pitkäjänteiset asiakkaat. Tarkoituksenamme on edelleen kasvaa Suomessa, toteaa Hemsön maajohtaja Jarkko Leinonen.

Lisätietoja:

Jarkko Leinonen, Suomen maajohtaja, +358 400 150 841