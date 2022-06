Hemsöstä Turun Teknologiakiinteistöjen enemmistöomistaja

Kiinteistösijoitusyhtiö Hemsö jatkaa investointejaan Turkuun ja ostaa OP Turun Seudun Kiinteistöt Oy:n sekä Eschnerska Frilasarettet -säätiön osuudet Turun Teknologiakiinteistöt Oy:stä. OP Turun Seudun Kiinteistöt on omistanut 6,3 prosenttia ja Eschnerska Frilasarettet -säätiö 1,7 prosenttia yhtiöstä.

Kaupan jälkeen Hemsö omistaa 52,1 prosenttia Turun Teknologiakiinteistöistä. Muut omistajat ovat Turun kaupunki 38,4 prosentin osuudellaan ja Turun ammattikorkeakoulu 9,5 prosentin osuudellaan. Kauppa on ehdollinen ja edellyttää Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää.

Hemsön maajohtaja Jarkko Leinonen näkee Turun alueen tärkeänä kasvun veturina.

”Turku on voimakkaasti kehittyvä kaupunki ja yksi Suomen kolmesta keskeisestä kaupunkikeskuksesta. Kaupungilla on vahvat ja vakiintuneet toimialat, joille se on luonut erinomaiset toimintaedellytykset. Haluamme osaltamme tukea tätä myönteistä kehitystä ja vahvistaa strategista kumppanuuttamme Turun kaupungin kanssa”, Leinonen sanoo.

”Turun Teknologiakiinteistöt on ollut menestystarina, jolla on vastaisuudessakin merkittävä rooli Turun vetovoimaisuuden kehittämisessä”, Leinonen jatkaa.

Teknologiakiinteistöt jatkaa kehittämistä

Turun Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Petteri Rinne kertoo, että päätös luopua yhtiön osakkeista on hyvin tunteellinen.

”Olemme yksi Turun Teknologiakiinteistöjen perustajaosakkaista ja tunnen suurta ylpeyttä siitä, mitä yhtiö on saanut aikaan. Sen vaikutus Kupittaan alueen ja yleisemminkin Turun alueen elinvoimaisuuden parantamisessa on kiistaton. Yhtiöllä on edelleen suuria suunnitelmia toimintansa ja toimialueensa kehittämiseksi ja olen niistä iloinen. Hankkeet ovat kuitenkin niin suuria, että pankin mahdollisuudet olla niitä osaltaan pääomittamassa ovat rajalliset. Siksi luopuminen osakkeista on tässä tilanteessa kaikille osapuolille hyvä ratkaisu”, Rinne sanoo.

Myös Eschnerska Frilasarettet -säätiö on ollut alusta asti mukana rakentamassa yhtiötä. Toimitusjohtaja Henrik Karlsson pitää Hemsötä kehityksen luontevana jatkajana.

”Hemsö on Teknologiakiinteistöille erinomainen enemmistöomistaja, koska sillä on halua ja kykyä panostaa yhtiön tulevaisuuteen ja siten koko Turun talousalueen elinvoiman vahvistamiseen”, Karlsson sanoo. ”Yhtiön kasvu ja kehitys ovat vakaissa käsissä.”

Turun kaupungin kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen on tyytyväinen, että yhteistyö Hemsön kanssa jatkuu entistä tiiviimpänä.

”Hemsö on jo tehnyt merkittäviä investointeja Turkuun ja on sitoutunut kaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Olemme iloisia siitä, että Hemsö näkee Teknologiakiinteistöt tärkeänä toimijana alueella ja haluaa panostaa yhtiöön entisestään”, Heikkinen sanoo.





Fakta: Turun Teknologiakiinteistöt