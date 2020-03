Henkilökunnan koronavirustartunnoilla vaikutusta HUSin neurokirurgian ja nuorisopsykiatrian toimintoihin

HUSissa 13.3. todetuista koronavirustartunnoista kaksi oli henkilökunnan tartuntoja. Tartunnan saaneet työntekijät työskentelevät neurokirurgiassa ja nuorisopsykiatriassa.

Molemmat tartunnat liittyvät matkailuun Tirolin alueelle ja henkilöt ehtivät palata työtehtäviinsä ennen kuin Tiroli muuttui epidemia-alueeksi.

HUSin neurokirurgiassa koronavirustartunta todettiin hoitajalla. Neurokirurgiassa tartunnalle on altistunut yhteensä 12 HUSin työntekijää, joista 4 on lääkäreitä ja 8 hoitohenkilökuntaa. Potilaita ei ole altistunut tartunnalle hoitajan työn luonteen vuoksi. Altistuneet työntekijät on asetettu kotikaranteeniin. Tämän seurauksena joitakin kiireettömiäleikkauksia joudutaan perumaan tulevan viikon alussa.

Toinen tartunta todettiin nuorisopsykiatrilla. Hänen tapauksessaan noin 20 nuorisopsykiatrian avohoidon työntekijää sekä24 potilasta ja heidän saattajaansa on altistunut. Heihin ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä. Todetulla tartunnalla on vaikutuksia HUSin nuorisopsykiatrian avohoitopalveluihin lähiaikoina. Vaikutusten laajuus selviää lähipäivinä. Potilaisiin ollaan yhteydessä, mikäli vastaanottoaika muuttuu.

Tartunnan saanut nuorisopsykiatri osallistui 6.3. Lasipalatsin Bio Rexissä järjestettyyn HUSin Psykoterapiaseminaariin, jossa oli paikalla noin 350 henkilöä. Heistä noin kolmannes oli HUSin henkilökuntaa, loput ulkopuolisia osallistujia.Tartunnan saaneen lähellä istuneet henkilöt on tavoitettu ja asetettu kotikaranteeniin. Muiden tilaisuuden osallistujien osalta tartunta on hyvin epätodennäköinen, mutta heihin ollaan yhteydessä maanantaina sähköpostitse ja he saavat ohjeet ollapuhelimitse yhteydessä omaan työterveyshuoltoon, terveysasemalle tai Päivystysapuun, jos heillä ilmenee hengitystieinfektion oireita 14 vuorokauden sisällä seminaarista.

”Olemme pahoillamme, että tartunnoista aiheutuneet karanteenit johtavat vastaanottoaikojen ja toimenpiteiden siirtoihin. Näemme kuitenkin, että on tärkeää katkaista tartuntaketjut ja siten turvata potilaiden turvallisuus ja HUSin toimintaa”, sanoo johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.

Lisätietoa:

Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi 050 428 7660

HUSin internetsivuilla: www.hus.fi/korona

THL: Ajankohtaista koronaviruksesta COVID-19