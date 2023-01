Herttoniemen liikuntapuisto korjataan uuteen loistoon

Osa liikuntapuiston rakenteista ja tekniikasta on tullut käyttöikänsä päähän ja tarvitsee uudistamista. Ympäröiville alueille on tulossa runsaasti lisää asukkaita, kun kaupunkirakennetta tiivistetään ja muutetaan täydennysrakentamisella.



Herttoniemen liikuntapuisto on ainoa liikunnan palvelukokonaisuus vanhan Herttoniemen alueella. Liikuntapuiston peruskorjaukselle on kysyntää ja tarvetta, sillä mm. alueen koulujen oppilaat käyttävät liikuntapuiston kenttiä ja suorituspaikkoja liikuntatunneillaan. Lisäksi jalkapalloseurat sekä alueen asukkaat käyttävät kenttää aktiivisesti.



Alueelle on suunniteltu liikuntatiloja monipuolisesti. Ensimmäisenä on tarkoitus rakentaa iso urheilukenttä ympäristöineen. Kenttä päivitetään tekonurmipintaiseksi ja aidataan, katsomo uusitaan ja katsomoksi myös soveltuvia nurmipintaisia luiskia loivennetaan. Myöhemmässä vaiheessa urheilukentän lounaispäähän lisätään tekonurmipintainen jalkapallon harjoituskenttä, jossa on varaus mahdollisen ylipainehallin sijoittamiseen talvikausiksi, minkä lisäksi uusitaan tenniskentät, huoltorakennus ja huoltopiha.



Uusia liikuntatoimintoja ovat ulkokuntoilupaikka kenttien tuntumassa sekä pienpelikenttäalue, jonne on suunniteltu koripallokenttää, miniareenaa, rantalentopallokenttää ja liikunnallista leikkialuetta. Lisäksi kuluneet tenniskentät kunnostetaan ja talvella niiden tilalle tulee jääkiekkokaukalo. Iso kenttä jäädytetään talvisin luistelukäyttöön. Lisäksi puistoon sijoitetaan lisää penkkejä ja pyöräpysäköintiä.

Rakentaminen tapahtuu eri vaiheissa, ensimmäisenä suuri urheilukenttä

Arvioitu rakentamisen aloitusajankohta on vuoden 2023 loppupuolella. Rakentaminen alkaa kunnallistekniikasta, pohjarakentamisesta ja isosta jalkapallokentästä, joiden ensimmäinen vaihe on arvioitu valmistuvan 2024–2025 aikana. Koko alueen rakentaminen pitäisi olla valmis viimeistään vuonna 2030.



Suunnitelmaan on esitetty istutettavia lehti- ja havupuita, jotka parantavat viihtyisyyttä ja olosuhteita puistossa, mutta samalla myös rajaavat eri liikuntatoimintojen alueita ja toimivat myös tuulisina ja aurinkoisina päivinä suojana. Reuna-alueille, leveille välikaistoille sekä puuistutusalueiden alle toteutetaan leikattavat käyttönurmikot.



Koko liikuntapuiston valaistus uusitaan ja korvataan energiatehokkailla LED-valoilla sekä modernilla valaistuksen ohjauksella. Lisäksi suuren kentän reunalle on tarkoitus rakennuttaa läpikuultava verkko, jotta pallot eivät karkaa muiden liikuntapuistoa käyttävien tielle.



Hulevesien hallintaa alueella parannetaan, mm. liikuntapuiston kuivatusta ja tasausta korjaamalla.

Alueen luonto- ja kulttuuriarvot säilyvät

Suunnittelualueella on niin luonto- kuin kulttuuriarvoja. Alueen arvokkaat metsä-, kallio-, ja kääpäalueet sekä matelija ja lintualueet ja kasvikohteet pysyvät ennallaan. Hyppyrimäen reunalla sekä metsässä sijaitsevat ensimmäisen maailmansodan puolustusasemat on suojeltu kaavassa. Lisäksi liikuntapuiston länsireunalla sijaitseva entinen hiihtomaja on kulttuurihistoriallisesti suojeltu rakennus.

Alueella tutkitaan frisbeegolfradan sijoittamista lähimaastoon. Väyliä suunniteltaessa on tiedostettu alueen huomattavat luontoarvot. Suunnittelu on tehty yhteistyössä ympäristöpalvelun ja kaupunginmuseon edustajien kanssa, ja väylien sijoittumista on arvioitu maastossa yhteiskäynneillä. Väylien sijoittelussa on pyritty etsimään paikkoja, joilla olisi mahdollisimman vähän vaikutusta luontoon, puustoon ja muinaismuistoalueille.

Palautteiden vaikutus suunnitelmiin

Vuorovaikutus alueen eri toimijoiden, kuten luontojärjestöjen, lähialueen koulujen sekä harrastusyhdistysten kanssa, on suunnitelmien valmistelussa ollut tiivistä. Viime vuoden kesäkuussa järjestettiin asukastapahtuma, kun suunnitelmaluonnos oli esillä.

Vuorovaikutuksen yhteydessä saatiin toiveita, jotka on otettu huomioon suunnitelmassa lisäämällä leveämpi tenniksen lyöntiseinä kauemmas asutuksesta, lisäämällä suurelle kentälle pesäpallorajaukset sekä korkeushyppy- ja kuulantyöntöpaikka, ja leventämällä katsomon rappusia kuntojuoksukäyttöön. Lisäksi frisbeegolfradan väylien sijainteja siirrettiin avoimemmille alueille.

Suunnitelmien hyväksymisestä päättää kaupunkiympäristölautakunta, joka käsittelee niitä kokouksessaan ensi viikon tiistaina 31.1. Jos suunnitelmat hyväksytään, rakentaminen voisi alkaa jo mahdollisesti tänä syksynä.