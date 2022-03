Hesburger jakaa ravintoloidensa ruoan ukrainalaisille

Rohkeat työntekijät ovat palanneet vapaaehtoisesti töihin valmistamaan suljetuissa ravintoloissa ruokaa orpokoteihin, hoitokoteihin, avustustyöntekijöille ja muille kaupungin asukkaille. Ruoan toimitus on koordinoitu paikallisten avustusjärjestöjen kautta. Hesburgerilla on seitsemän ravintolaa Ukrainassa, ja ne kaikki sijaitsevat Kiovassa. Hesburgerilla on Ukrainassa noin 100 työntekijää.

”Tietojemme mukaan kaikki työntekijämme ovat elossa. Toistaiseksi ravintolamme ovat suljettuina Ukrainassa, mutta maksamme kaikille paikallisille työntekijöille edelleen palkkaa. Olemme äärimmäisen huolissamme ja surullisia tilanteesta. Seuraamme koko ajan tapahtumia ja toivomme sydämemme pohjasta, että rauha saataisiin takaisin Ukrainaan”, kertoo Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela.

Hesburger on päättänyt viime viikolla lopettaa liiketoimintansa Venäjällä ja Valkovenäjällä. Hesburgerilla on Venäjällä 39 ravintolaa ja Valkovenäjällä neljä ravintolaa. Ravintolat suljetaan mahdollisimman pian. Tarkempaa aikataulua selvitellään parhaillaan.

(Ohessa kuvia ruokatoimituksista paikallisille asukkaille)