Hesburger panostaa henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen

Hesburger sai viime vuonna yli 14 000 työhakemusta avoinna oleviin työtehtäviin.

”Vaikka meillä on osalla paikkakunnista ravintolakohtaisia haasteita työvoiman saatavuuden kanssa, olemme todella tyytyväisiä hakijamääriin. Olemme panostaneet työn sujuvuuteen ravintoloissamme ja kiinnittäneet huomiota erityisesti henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen. Näillä toimenpiteillä on ollut varmasti vaikutusta siihen, että Hesburger kiinnostaa työnhakijoita. Meillä on tällä hetkellä yrityksen kokoon nähden normaali määrä avoimia työtehtäviä”, Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Tiina Nurmela-Aaltonen kertoo.

Opiskelua työn ohessa

Hesburgerilla on mahdollista opiskella esihenkilötehtäviin työn ohessa. HeseAkatemia on Hesburgerin sisäinen koulutusjärjestelmä, jonka avulla hampurilaistyöntekijöitä etenee työuralla yhä vaativimpiin tehtäviin. Viime vuonna on startannut myös Vuodessa ravintolapäälliköksi -koulutusohjelma, johon olemme saaneet osallistujia talon sisältä ja talon ulkopuolelta.

Lisäksi Hesburger-työn ohessa on mahdollisuus suorittaa oppisopimuksella virallisia toisen asteen tutkintoja: liiketoiminnan perustutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto sekä johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Hesburger ja StaffPoint-konsernin valmennusyhtiö Spring House ovat tehneet yhteistyötä jo kymmenen vuoden ajan.

”Tunnemme Hesburgerin työn arjen ja sen vaatimukset. Olemme nähneet upeita yksilöiden kasvu- ja kehittymistarinoita sekä yhteishengen voimaa valmennuksissa. Moni miettii opintojen alussa, että miten opiskelu sujuu työn ohessa, kun kouluajoista voi olla jo aikaa. Ryhmän tuki, arkilähtöiset teemat ja hyvä ohjaus valmentajalta, oppilaitokselta, omalta esihenkilöltä, kollegoilta ja koko organisaatiolta ovat auttaneet viemään opinnot maaliin saakka”, Spring Housen Senior Key Account Manager Tiina Suorsa kommentoi.

Panostus työntekijöiden koulutukseen näkyy myös Hesburgerin koulutusorganisaation vahvistamisena. Hesburger on palkannut viime vuonna koulutuspäällikön, joka kehittää entisestään ravintolahenkilöstön koulutuksia ja vahvistaa ammattiosaamista ravintoloissa kansallisesti sekä kansainvälisesti. Koulutuskoordinaattorit puolestaan aloittavat työt tänä keväänä Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Bulgariassa. Työntekijöille on tulossa myös uusi digitaalinen oppimisalusta, jonka avulla koulutamme ravintolahenkilökuntaa.

Sujuvaa työtä

Työn sujuvuuteen ravintoloissa on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Esimerkiksi tuotevalikoimaa on muokattu työn sujuvuuden näkökulmasta ja työtä ravintolassa on selkeytetty, jonka avulla on pystytty välttämään työn katkonaisuutta sekä reagoimaan paremmin kiiretilanteisiin. Kotiinkuljetuspalvelut ovat keskitetty nyt yhteen kanavaan. Näin työntekijöiden on helpompi seurata kotiinkuljetustilauksia.

”Uskomme, että ravintola-alan työvoimahaasteet ovat voitettavissa, kun panostamme henkilöstön perehdyttämiseen ja kouluttamiseen sekä työhyvinvointiin. Lisäksi tarjoamme mahdollisuuden kiinnostavaan urapolkuun ja opiskeluun työn ohessa”, Tiina Nurmela-Aaltonen kertoo.