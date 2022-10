HHBIC 2022 kutsuu keskustelemaan kestävästä kehityksestä ja digitaalisesta muutoksesta

Tervetuloa 24.11.2022 järjestettävään soveltavan tutkimuksen HHBIC2022-konferenssiin teemalla Twin transition: New opportunities in a digital and sustainable future.

Tule mukaan kuulemaan uusimpia tutkimustuloksia! Konferenssi on virtuaalinen ja maksuton. Ilmoittautuminen siihen päättyy 23.11.2022. Ilmoittaudu konferenssin verkkosivuilla tästä linkistä.



Konferenssissa käsitellään kaksoissiirtymän ajankohtaisia haasteita ja ratkaisuja – digitaalisten ja kestävien muutosten tarjoamia mahdollisuuksia yhteiskunnille, organisaatioille ja yksilöille sekä haasteita, jotka on kohdattava näiden mahdollisuuksien toteuttamisessa.



Konferenssin teema yhdistää digitaalisen muutoksen ja kestävän kehityksen – kaksi avaintekijää planeettamme tulevaisuuden kannalta. Vihreän innovaation ja uusien teknologioiden lisäksi on ratkaisevan tärkeää kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin näkökulmiin, joihin muutos vaikuttaa, kuten osallisuuteen.



HHBIC2022-konferenssi kokoaa yhteen eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita keskustelemaan aiheeseen liittyvistä ajankohtaisista tutkimuksista, ideoista ja innovaatioista. Lue lisää HHBIC2022-konferenssin sivuilta.