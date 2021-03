Hiekoitushiekan siivoaminen on alkanut Naantalissa

Turun, Naantalin ja Raision kaupunginjohtajat sitoutuvat Naantalin Nesteen alueen kehittämiseen 25.3.2021 10:45:00 EET | Tiedote

Selvityshenkilö Panu Routila on luovuttanut Naantalin Nesteen jalostamon alueen tulevaisuutta koskevan selvitystyönsä elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Routilan selvityksen mukaan alueelle olisi mahdollista muodostaa bio- ja kiertotalouden keskittymä. Selvitystyössä on tunnistettu useita yrityksiä, jotka ovat alueesta kiinnostuneita. – Panu Routila on tehnyt erittäin merkittävän työn selvittäessään alueen mahdollisuudet ja etsiessään yritykset, jotka näkevät alueen kiinnostavana teollisen toiminnan alustana. Parhaimmillaan tästä hankkeesta muodostuu esimerkki teollisuuden uudistumisen mahdollisuuksista, mutta se edellyttää kaikkien tahojen sitoutumista ja panostusta sekä työn jatkumista keskeytyksettä, sanoo Turun kaupunginjohtaja Minna Arve. Jalostamotoiminnassa ollut alue on kokonaisuudessaan yli 200 hehtaaria ja saavutettavuudeltaan erinomainen sekä maantieyhteyksin, rautateitse, että syväväylää pitkin. Kyseessä onkin kansainväliselläkin tasolla houkutteleva kohde uudelle teollisu