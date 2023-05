Hiilineutraali Pohjois-Savo -työlle Kuntaliiton kunniamaininta ilmastotyön alueellisesta edistämisestä

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.5.2023 25.5.2023 13:15:34 EEST | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,73. Nyt taso on 26 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinnan nousu on pysähtynyt. Nyt on jo 7. vuorokausi samalla korkeudella. Lisäjuoksutus Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvakanavasta on käynnissä. Juoksutukset jatkuvat ainakin pari viikkoa. Yläpuolisten vesien tulvajuoksutus Kallaveteen on pienemässä sekä Iisalmen että Nilsiän reiteiltä, mikä osaltaan nopeuttaa Kalaveden pinnan laskua normaalitasolle. Latvavesillä havaitun perusteella tulvahuippu oli ärhäkästi nouseva, mutta verrattain lyhytaikainen. Kallavedessä tulvahuipun kesto on vielä näkemättä. Iisalmen reitillä Kiuruvesi ja Porovesi ovat jo kesäkauden luparajoissa. Onkiveden pinnat ovat vielä kesäkorkeuksien yläpuolella, mutta juoksutusta aletaan jo pienentää. Kesäkauden luparajaan päästään helposti ennen määräpäivää 5.6. Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven tulvahuiput olivat viime keväistä korkeammat. Molemmat ovat jo kääntyneet la