Hiitolanjoen Kangaskosken kalataloudelliselle kunnostukselle myönnettiin vesitalouslupa

Hiitolanjoen Voima Oy:lle myönnetty vesitalouslupa mahdollistaa pohjapadon ja tekokosken rakentamisen sekä vesivoimalaitospadon osittaisen purkamisen Rautjärvellä. Kunnostusten jälkeen kalat pääsevät kulkemaan voimalaitosalueen ohi.

Hiitolanjoen Voima Oy:lle on myönnetty vesitalouslupa Hiitolanjoen Kangaskosken kalataloudelliselle kunnostukselle. Kunnostushankkeessa rakennetaan pohjapato ja tekokoski sekä puretaan osa vesivoimalaitoksen säännöstelypadosta. Luvan saajan tulee tarkkailla hankkeen vaikutuksia vedenlaatuun ja vedenpinnan korkeuteen.

Rakennettavalta pohjapadolta voimalaitosrakennukselle ulottuva hankealue on kokonaisuudessaan noin 200 m pitkä. Voimalaitosrakennukseen ei tehdä muutoksia. Säännöstelypadon osittaisen purkamisen lisäksi voimalaitoksen yläkanavaa täytetään. Kangaskosken voimalaitosalueen kulttuurihistoriallinen arvo on huomioitu hankkeen suunnittelussa ja annetun vesitalousluvan määräyksissä.

Hankkeessa toteutetaan kansallista kalatiestrategiaa, jossa tavoitteena on muun muassa uhanalaisten kalakantojen vahvistaminen elinvoimaisiksi. Hiitolanjoki on kalatiestrategian kärkikohteita Kaakkois-Suomessa. Myöhempinä vuosina on tarkoitus toteuttaa kalataloudelliset kunnostushankkeet myös Kangaskosken yläpuolella sijaitsevilla Lahnasenkosken ja Ritakosken voimalaitosalueilla, jolloin Hiitolanjoen kalataloudellinen arvo nousee merkittävästi.

Kangaskosken kunnostus on tarkoitus aloittaa loppukesällä 2021, jonka jälkeen toteutetaan Lahnasenkosken kunnostus. Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi joulukuussa 2020 vesitalousluvan Lahnasenkosken voimalaitosalueen kalataloudelliselle kunnostukselle. Ritakosken voimalaitosalueen kunnostushankkeesta ei ole vielä jätetty vesilupahakemusta. Kunnostushankkeita vetää Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö.

Lupapäätös on nähtävänä lupaviranomaisen verkkosivuilla (https://ylupa.avi.fi).

Lisätietoja

ympäristöneuvos Päivi Jaara, p. 0295 016 406

ympäristöneuvos Ville Salonen, p. 0295 016 508

ympäristöylitarkastaja Perttu Ottelin, p. 0295 016 711

etunimi.sukunimi@avi.fi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto