Hirvieläinten pyyntiluvat Satakunnassa

Hirvi- ja peuralupien määrässä pientä laskua

Hirven osalta myönnetty kokonaislupamäärä laski noin 6 prosenttia. Luonnonvarakeskuksen keväällä julkaiseman arvion mukaan hirvikanta on suurimassa osassa Satakunnan toimialuetta nyt tavoitetasossa, ja metsästyksen tavoitteena onkin pitää hirvikanta nykyisellään. Satakunnan pohjoisella rannikkoseudulla kannan arvioidaan olevan hieman tavoitetasoa korkeampi, joten tällä alueella metsästyksen tavoitteena on kannan leikkaaminen. Osa myönnetyistä luvista on tarkoitettu ns. pankkiluviksi, jotka on mahdollista ottaa käyttöön mikäli jahdin yhteydessä osoittautuu että hirviä on arvioitua enemmän.

Valkohäntäpeuran pyyntilupamäärä laski Satakunnan toimialueella noin 7 prosenttia edelliseen kauteen verrattuna. Edellisellä metsästyskaudella pyyntilupia käytettiin toimialueella noin 10 000 kpl. Valkohäntäpeuroja on kaadettu viime vuosina ennätysmäärin, ja Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan myös kannan kasvu olisi Satakunnan alueella nyt taittunut. Paikallinen vaihtelu on peurakannassa kuitenkin tällä hetkellä suurta.

Peurajahtiin heti syyskuussa

Hirvieläinten vahtimalla tapahtuva metsästys on nykyisin mahdollista aloittaa syyskuun alusta. Riistakeskus suosittelee, että etenkin valkohäntäpeurojen metsästys aloitettaisiin kolarien ehkäisemiseksi ja kaatotavoitteiden saavuttamiseksi täydellä teholla heti kauden alussa.

LIITE: rhy-kohtaiset lupamäärät kaudelle 2022-2023.