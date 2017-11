Historiallinen rakennus Helsingissä saa uuden käyttötarkoituksen – entisen kirjapainon tilalle valmistuu laadukkaita vuokra-asuntoja

Weilin+Göösin kirjapainona ja toimistorakennuksena aiemmin toiminut kivitalo palvelee kaupunkilaisia jatkossa asuinkäytössä. Töölönkadulle valmistuu helmikuussa 2018 yhteensä 102 Lumo-vuokrakotia.

Arkkitehti Karl Lindahlin suunnitteleman, vaiheittain vuosien 1925–1938 aikana valmistuneen rakennuksen käyttötarkoitus on muuttunut vuosien varrella tarpeen mukaan. Entisen kirjapainon ja toimistotilojen paikalta löytyy tänä päivänä omistusasuntoja, ja pian myös vuorakoteja. Vuoden 2018 alussa osoitteeseen Töölönkatu 11-15 valmistuu laadukkaita Lumo-koteja.



Ainutlaatuisia kaupunkikoteja loistosijainnilla



Sijainti hyvien kulkuyhteyksien varrella ydinkeskustan tuntumassa houkuttelee parempaa kaupunkiasumista arvostavia vuokralaisia. Töölönkadun kodit tarjoavat tilan tuntua erilaisiin tarpeisiin; valoisia ja kompakteja yksiöitä sekä tilavia loft-asuntoja useammalle asukkaalle.



– Töölönkadulla on nyt tarjolla ainutlaatuisia kaupunkikoteja loistosijainnilla. Asuntojen huonekorkeus on tavallista korkeampi ja suuret ruutuikkunat valaisevat huoneita kauniisti. Leveät ikkunalaudat ja upeat kattoparrut kruunaavat asuinelämyksen 2.-4. kerroksen huoneistoissa, projektipäällikkö Anna Ritonummi Kojamolta kuvailee.



Asunnot saneerataan vanhaa kunnioittaen, mutta laadukkain pintamateriaalein ja kodinkonein.



Vuokraus onnistuu vartissa - verkkokaupassa



Töölönkadun 11-15 asunnot ovat herättäneet suurta kiinnostusta kaupunkikotia etsivien keskuudessa.



– Ennakkomarkkinointiin ilmoittautui yli 600 innokasta, ja asiakaspalveluumme soiteltiin viime viikolla päivittäin ja tiedusteltiin asuntojen valmistumisaikataulua. Avasimme kohteen maanantaina 6.11. vuokrattavaksi verkkokaupassa ja kymmenkunta asuntoa vuokrattiinkin saman tien, Kojamon aluejohtaja Laura Koiranen kertoo.

Töölönkadun tiloihin voi tutustua virtuaaliesityksen avulla ja asunnon voi vuokrata kätevästi Lumo-verkkokaupasta: www.lumo.fi/verkkokauppa-toolonkatu11-15

Mahdollisuus tutustua tiloihin



