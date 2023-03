Historiallisen suuri tonttikauppa tuo uudenlaisen logistiikkakeskuksen Tuusulaan – Kysyntä vastuullisille varastointi- ja logistiikkapalveluille on kasvanut voimakkaasti etenkin pääkaupunkiseudulla

Alfaroc Logistics on Suomen suurimpia sisälogistiikan ja varastoinnin ulkoistamispalveluyrityksiä. Sen kotipaikka on Lahti. Alfaroc palvelee teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä, maahantuojia sekä verkkokauppoja. Vuonna 2007 perustetulla yhtiöllä on logistiikkakeskus Lahdessa ja toimintaa myös Järvenpäässä, Vantaalla ja Raumalla. Konserni työllistää yli 300 työntekijää ja sen liikevaihto oli viime vuonna 16 M€.