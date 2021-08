Historiateos, joka sitoo silkkiteiden historian Aasian nykypäivään

Jaa

”Moni kirja julistaa olevansa uusi maailmanhistoria. Tämä teos ansaitsee nimityksen täysin.” – The Times

Peter Frankopan: Sikkitiet – Uusi maailmanhistoria

Julkaisuvapaa 16.9.2021

Afganistan nousi taas otsikoihin, kun Yhdysvaltojen johtama liittouma poistui maasta ja Taliban nousi uudelleen valtaan. Alue on ollut maailmanhistorian tärkeä tapahtumapaikka jo antiikissa. Historiantutkija Peter Frankopanin tietokirja Silkkitiet taustoittaa ja analysoi muinaisen kauppareitin historiaa ja kulttuurista taustaa tavalla, joka auttaa ymmärtämään mm. nykyistä Afganistanin kriisiä ja Kiinan uutta taloudellista nousua.

Aasian ja Välimeren yhdistävät kauppareitit ovat aina olleet idän ja lännen yhdistävä keskushermosto. Antiikin suuret sivilisaatiot ja niiden talous rakentuivat Keski-Aasian ja Lähi-idän kautta kulkevan kaupan varaan. Mausteet, keramiikka, turkikset ja silkki sekä muut ylellisyystavarat kulkeutuivat uusille alueille, samoin kuin orjat, valloittaja-armeijat kuin kulkutauditkin.

Myös poliittiset, kulttuuriset ja uskonnolliset vaikutteet levisivät kauppateillä. Buddhalaiset omaksuivat Aleksanteri Suuren rakennuttamista Apollon temppeleistä patsaat, ja myöhemmin Lähi-idän uskonnot lainasivat ajatuksia idästä. Islam syntyi keskelle kristinuskon ja zarathustralaisuuden kamppailua vallasta, ja vaikka myöhemmin islamin suhdetta kristinuskoon ja juutalaisuuteen on usein värittänyt vastakkainasettelu, alkuun niiden suhde oli lähempänä rauhanomaista rinnakkaiseloa. Profeetta Muhammedin jälkeisinä vuosikymmeninä käytiin keskustelua siitäkin, oliko islam oikeastaan jopa yksi kristinuskon muoto. Yhteisymmärrys väheni, kun islamilainen kalifaatti nousi valloituksilla Lähi-idän suurvallaksi kilpailemaan Itä-Rooman keisarikunnan kanssa.

Silkkitiet osoittaa, ettei globalisaatio ole uusi ilmiö. Amerikan löytäminen rikastutti alkuun ennen kaikkea Aasiaa. Eurooppalaiset ostivat Amerikasta tuomallaan hopealla idästä luksustuotteita. Rikkaus kasaantui Kiinaan, jossa nähtiin ensin taiteen, tieteen ja kaupan nousukausi, sitten 1600-luvulla inflaatio ja vakava taloudellinen ja poliittinen kriisi.

1800-luvulta alkaen siirtomaavallat pelasivat ”suurta peliä” vallasta Afganistanissa, Persiassa ja Intiassa, minkä kaiut voi havaita tälläkin hetkellä, ja myöhemmin Lähi-idästä ja Keski-Aasiasta tuli yksi kylmän sodan näyttämöistä. 2000-luvulla Kiina on ottanut takapihallaan vahvempaa roolia, mikä näkyy siinäkin, että kun Yhdysvallat lähti Afganistanista, Kiina ilmoitti nopeasti tekevänsä yhteistyötä Taliban-hallinnon kanssa.

Teos on huimaava tutkimusmatka, joka sitoo silkkiteiden valtakuntien historian nykypäivään.

Peter Frankopan (s. 1971) on historiantutkija ja Oxfordin yliopiston Bysantin tutkimuksen keskuksen johtaja. Hänen erityisalaansa ovat Bysantin, Välimeren, Balkanin, Venäjän ja Kaukasian historia sekä kristinuskon ja islamin keskinäinen suhde. Silkkitiet on ollut maailmanlaajuinen myynti- ja arvostelumenestys, jonka oikeudet on myyty yli 30 maahan.

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt, lisätiedot: hanna-leena.soisalo@atena.fi