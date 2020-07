Hitachi ABB Power Grids käynnistää toiminnan

Toisiaan täydentävät tuotevalikoimat ja teknologiset vahvuudet varmistavat jatkuvuuden, kasvattavat asiakkaan saamaa lisäarvoa ja tarjoavat kasvumahdollisuuksia.

Hitachi Ltd. ja ABB Ltd. ovat tänään ilmoittaneet, että kaikki 17. joulukuuta 2018 allekirjoitetun sopimuksen mukaiset toimenpiteet on saatettu suunnitellusti päätökseen ja yhteisyritys Hitachi ABB Power Grids Ltd:n toiminta on käynnistynyt. Hitachilla on 80,1 prosentin osuus uudesta yhteisyrityksestä, vähemmistöosakkuus säilyy ABB:llä. Yhteisyrityksen liiketoiminnan volyymi on noin 10 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Uuden yhteisyrityksen hallituksen puheenjohtajana toimii Hitachin Executive Vice President Toshikazu Nishino ja pääjohtajana Claudio Facchin. Yhteisyrityksen pääkonttori on Zurichissä, Sveitsissä, ja nykyinen johtoryhmä varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

”Hitachin johtavat digiteknologiat yhdistettynä maailmanluokan sähköverkkoratkaisuihin auttavat meitä toimimaan aktiivisesti energiajärjestelmien globaalissa murroksessa kohti hiilineutraaliutta ja kestävän energian tulevaisuutta. Dynaamisemman sähköverkon mahdollistavat älykkäät ratkaisut edistävät myös YK:n kestävän kehityksen tavoitetta 7, jolla pyritään kohtuuhintaiseen, luotettavaan ja puhtaaseen energiaan”, Toshikazu Nishino sanoo.

Yhteisyritys yhdistää kaksi erittäin arvostettua yhtiötä ja luo uuden globaalin alan markkinajohtajan. Yhteistyö Hitachin kanssa edistää uuden yhteisyrityksen laajentumismahdollisuuksia useilla alueilla, kuten liikenne, älykkäät kaupungit, teollisuus, energian varastointi ja datakeskukset. Tämän lisäksi se tarjoaa rahoitusmahdollisuuksia, joilla tuetaan suurten projektien toteutusta. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden päästä Japanin markkinalle, maailman kolmanneksi suurimmalle talousalueelle.

”Hitachin tarjoamat synergiaedut ja pääsy uusille ja kasvaville markkinoille auttavat siirtämään Power Gridsin seuraavaan kehitysvaiheeseen ja vahvistavat yhtiön johtoasemaa entisestään”, sanoo Timo Ihamuotila, ABB:n talousjohtaja ja Hitachi ABB Power Gridsin hallituksen jäsen. ”Hitachi tuo pitkän tähtäimen sitoutumista yritykseen, mikä vahvistaa Hitachin ja ABB:n välistä liikekumppanuutta”, hän lisää.

”Yritysten teknologisten vahvuuksien yhdistäminen tuo meille uusia markkinamahdollisuuksia ja antaa meille keinoja tarjota suurempaa lisäarvoa asiakkaille”, Hitachi ABB Power Gridsin pääjohtaja Claudio Facchin sanoo. ”Olemme sitoutuneet edistämään kestävän energian tulevaisuutta innovatiivisilla ja digitaalisilla teknologioillamme haluttuna kumppanina vahvempien, älykkäämpien ja vihreämpien sähköverkkojen rakentamisessa.”

Hitachi ABB Power Grids on globaali teknologiajohtaja, jolla on lähes 250 vuoden historia. Yhtiö työllistää noin 36,000 henkilöä yli 90 maassa. Pääkonttori sijaitsee Zurichissä. Hitachi ABB Power Grids palvelee verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita läpi koko arvoketjun, samoin kuin kasvavia aloja, kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset. Yhtiö painottaa toiminnassaan sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten arvojen tasapainoa ja on sitoutunut toimimaan kestävän energian tulevaisuuden edistämiseksi innovatiivisilla ratkaisuilla ja digitaaliteknologioilla haluttuna kumppanina vahvemman, älykkäämmän ja vihreämmän verkon rakentamisessa perustana vahva osaaminen ja kokemus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja vertaansa vailla oleva asennettu laitekanta. www.hitachiabb-powergrids.com

Haastattelupyynnöt: Jaana Nikkari, p. 050 3344 627, jaana.nikkari@hitachi-powergrids.com