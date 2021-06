Hitachi ABB Power Grids lanseeraa uusia muuntajia kelluviin merituulivoimakohteisiin

Jaa

Kelluvien merituuliprojektien muuntajat lisäävät merituulipotentiaalia mahdollistamalla uuden sukupolven kelluvat sähköasemat ja turbiinit.

Hitachi ABB Power Grids tuo markkinoille muuntajatuotevalikoiman kelluviin offshore-sovelluksiin. Muuntajat on suunniteltu haastaviin offshore-ympäristöihin ja kestämään kelluvien rakenteiden vaativia olosuhteita. Uusi valikoima mahdollistaa merkittävästi suurempien tuulimäärien tehokkaan hyödyntämisen ja integroinnin maailmanlaajuiseen energiajärjestelmään, mikä tukee meneillään olevaa vihreää siirtymää kohti kestävän kehityksen mukaista energiajärjestelmää.

Merituulivoiman rakentaminen avomerelle on haasteellista. Toistaiseksi vain pieni osa offshore-potentiaalista onkin hyödynnetty, koska monilla merialueilla merenpohja ei ole sopiva, eikä 60 metrin syvyys ole kiinteille rakenteille mahdollinen.

Kelluvat sähköasemat ja kelluvat tuuliturbiinit tarjoavat ratkaisun myös syvempiin vesiin. Niiden myötä maailmanlaajuinen kapasiteetti merituulivoiman kehittämiseen kasvaa merkittävästi. Kelluvilla järjestelmillä on kuitenkin omat haasteensa: koko elinkaarensa ajan ne ovat jatkuvassa liikkeessä ja voivat altistua jopa 15 metrin korkuisten aaltojen tärinälle ja iskuille.

"Maailmanluokan osaajamme ovat ylpeitä uraauurtavista innovatiivisista ratkaisuista, joilla ratkaistaan ankarien offshore-olosuhteiden haasteita ja edistetään siirtymistä kohti vihreämpää energiatulevaisuutta", Hitachi ABB Power Gridsin Transformers-liiketoiminnan johtaja Bruno Melles sanoo. "Kelluvat sähköjärjestelmät ovat tärkeä edistysaskel merituulivoiman kehityksessä ja avaavat merkittäviä mahdollisuuksia puhtaalle sähkölle.”

Merituulten hyödyntäminen uraauurtavalla tekniikalla

Tuotevalikoima sisältää jännitteen nostomuuntajia, maadoitusmuuntajia ja reaktoreita kelluviin sähköasemiin sekä tuulimuuntajia kelluviin tuuliturbiineihin, mukaan lukien alan johtavat WindSTAR-muuntajat.

Muuntajat ja reaktorit ovat verkon infrastruktuurin keskeisiä laitteita. Ne mahdollistavat merituulivoimaloiden tuottaman sähkön siirron. Valikoima on kehitetty yhteistyössä johtavien kelluvien offshore-kehittäjien kanssa ja se täyttää haastavat käyttövaatimukset kevyellä moduulirakenteella, joka koostuu erityisesti tähän tarkoitukseen suunnitellusta aktiiviosasta, säiliöstä, väliotto- tai käämikytkimestä, lisävarusteista ja ulkoisista komponenteista.

Hitachi ABB Power Grids on globaali teknologiajohtaja, jolla on lähes 250 vuoden historia. Yhtiö työllistää noin 36,000 henkilöä 90 maassa. Pääkonttori sijaitsee Zurichissä. Hitachi ABB Power Grids palvelee verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita läpi koko arvoketjun, samoin kuin kasvavia aloja, kuten kestävä liikenne, älykkäät kaupungit, energian varastointi ja datakeskukset. Yhtiö painottaa toiminnassaan sosiaalisten, ympäristöllisten ja taloudellisten arvojen tasapainoa ja on sitoutunut toimimaan kestävän energian tulevaisuuden edistämiseksi innovatiivisilla ratkaisuilla ja digitaaliteknologioilla haluttuna kumppanina vahvemman, älykkäämmän ja vihreämmän verkon rakentamisessa perustana vahva osaaminen ja kokemus, maailmanlaajuinen läsnäolo ja vertaansa vailla oleva asennettu laitekanta. hitachiabb-powergrids.com/



Lisätietoja:

Rebecca Bleasdale

Hitachi ABB Power Grids Ltd.

+41786432613

rebecca.bleasdale@hitachi-powergrids.com