Hitachi ABB Power Grids tuo markkinoille sähköisen latausratkaisun raskaalle ajoneuvokalustolle

Grid-eMotion™ Fleet on joukkoliikenteeseen ja raskaan liikenteen ajoneuvokalustoihin kehitetty täydellinen "grid-to-plug"-ratkaisu, jonka avulla voidaan ladata sähköä enemmän pienemmillä kustannuksilla.

Hitachi ABB Power Grids on tuonut markkinoille mullistavan sähköautojen Grid-eMotion™ Fleet -latausjärjestelmän. Älykkään ratkaisun ansiosta julkinen liikenne ja raskaan liikenteen yhtiöt voivat sähköistää ajoneuvokalustonsa tehokkaasti. Ratkaisu edistää merkittävästi kestävämmän yhteiskunnan kehitystä kaupungeissa.

Hitachi ABB Power Grids on ollut edelläkävijä sähköisissä latausratkaisuissa jo vuodesta 2013, jolloin se esitteli ensimmäisen kerran innovatiivisia sähköbussien pikalatausratkaisuja Genevessä ja Nantesissa. Tiivistä yhteistyötä kuljetusyritysten kanssa tehnyt Hitachi ABB Power Grids on tunnistanut markkinatarpeen kokonaisvaltaisemmalle suuren kokoluokan latauskäytännölle. Grid-eMotion™ Fleet -ratkaisun lanseeraus merkitsee mullistavaa siirtymistä laitepohjaisesta lähestymistavasta järjestelmäpohjaiseen, mikä tulee vauhdittamaan älykkään liikenteen kehittymistä.

Hitachi ABB Power Grids on edelläkävijä puhtaan liikenteen ratkaisujen kehittämisessä. Yhtiö hyödyntää maailmanluokan sähköjärjestelmäosaamistaan yhdistettynä Hitachin edistyneisiin digitaalitekniikoihin ja älykkäiden kaupunkien ja kestävän liikenteen innovaatioihin.

”Grid-eMotion™ Fleet -ratkaisun lanseeraus on merkittävä julkiselle liikenteelle sekä toimijoille, joilla on paljon ajoneuvokalustoa”, Grid Integration -liiketoimintayksikön johtaja Niklas Persson Hitachi ABB Power Gridsistä sanoo. ”Ratkaisun skaalautuvuus on omaa luokkaansa, se säästää tilaa ja parantaa toiminnan tehokkuutta sekä edistää turvallisen, kestävän ja älykkään liikenteen murrosta maailmanlaajuisesti, ja samalla puhtaampaa ilmaa ja parempaa elämänlaatua nykyisille ja tuleville sukupolville."

Grid-eMotionTM Fleet

Ratkaisu toimitetaan kontissa, joka sisältää sähköverkkoliitynnän ja tarvittavat latausjärjestelmät kokonaisjärjestelmänä.

Grid-eMotion™ Fleet käyttää tasavirtatekniikkaa ja se voidaan yhdistää kaikkiin sähköverkkoihin. Monimutkaista vaihtovirta-tasavirta (AC-DC) -latauslaitteiden integrointia järjestelmään ei tarvita. Tavanomaiseen vaihtovirtaverkkoon liittämiseen verrattuna ratkaisu vähentää sähköajoneuvokalustojen lataamisen vaadittavaa tilaa 60 prosentilla, samalla kun kaapeloinnin tarve vähenee 40 prosentilla. Ratkaisu on nopeasti asennettavissa ja hyödyntää tarvittaessa uusiutuvaa energiaa. Järjestelmä voidaan liittää energianhallintajärjestelmään ja se hyödyntää tarvittaessa data-analytiikkaa.

Grid-eMotion™ Fleet hyödyntää Hitachi ABB Power Gridsin älykästä e-mesh™ - energianhallintaratkaisua (EMS). Sen avulla hallitaan ja parannetaan koko latausinfrastruktuuria, lasketaan bussien energiankulutus sekä suunnitellaan ja tarjotaan tehokkaita palveluja matkustajille. Digitaalisella analyysillä tarkkaillaan akun käyttöikää koskevia tietoja, reittitietoja, liikenteen simulointia ja varastonhallintaa. Analyysillä varmistetaan, että tehonkäyttö, energian varastointi ja yön yli -lataus on optimoitu.

Maailmanlaajuisesti kunnallisista bussikuljetuksista 801 prosentin ennustetaan olevan sähköisiä vuoteen 2040 mennessä. Koska yli 400 000 sähköbussia on jo käytössä, ja niiden määrän odotetaan kasvavan 2,3 miljoonaan vuoteen 2040 mennessä, operaattorit tarvitsevat ratkaisuja, jotka liittävät kaluston saumattomasti sähköverkkoon. Hitachi ABB Power Grids tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita² (Sustainable Development Goals, SDG:t), ja Grid-eMotion™ Fleet -ratkaisu edistää kestävän kehityksen tavoitteita 7 ja 11.

Lisätietoa Grid-eMotion Fleet™ -ratkaisusta

Kompakti design kokoaa koko e-mesh™ PowerStore™ -latausjärjestelmän yhteen paikkaan, mikä helpottaa huoltoa ja säästää tilaa pysäköintipaikoilla. Sen asentaminen on huomattavasti perinteistä asentamista nopeampaa. Lisäksi lämpöeristetyt kotelot ovat modulaarisia, ja niitä on saatavana monissa kokoluokissa ja ulkoasuissa vastaamaan asiakkaan vaatimuksia ja teollisuusstandardeja.

Täydellinen järjestelmävalikoima sisältää latauslaitteistot, ohjausohjelmistot ja kattavan palvelusopimuksen, joka tukee asiakasta tehokkaalla, joustavalla, helppokäyttöisellä ja älykkäällä järjestelmällä ja tarjoaa korkeimman elinkaariarvon pienimmällä riskillä.

Grid-eMotion™ Fleet -ratkaisu hyödyntää Hitachi ABB Power Gridsin Digital Enterprise -ohjelmistoalustaa, joka mahdollistaa älykkäästi integroidun infrastruktuurin sekä omaisuuden, tehon ja työvoiman hallinnan optimoinnin. Ohjelmisto palvelee jo yli 500 miljoonaa bussimatkustajaa ympäri maailmaa. Tämä digitaalinen arkkitehtuuri tarjoaa operaattoreille näkyvyyden koko arvoketjuun - varastoon, pysäkkeihin, kalustoon, omaisuuteen ja henkilöstöön yhden ruudun näkymällä toiminnan tehokkuuden maksimoimiseksi.