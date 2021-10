Hitachi Energy aloittaa tänään

Jatkona 1.7.2021 julkaisemalleen lehdistötiedotteelle globaali teknologiajohtaja on tänään ilmoittanut ottaneensa käyttöön yhtiönimen Hitachi Energy. Aiemmin nimeä Hitachi ABB Power Grids käyttänyt yhtiö on uudistanut toimintansa tarkoituksen, joka on ”edistää kestävää energiatulevaisuutta kaikille”.

Hitachi Energyn pääjohtaja Claudio Facchin kommentoi yhtiön globaalista pääkonttorista Zürichistä Sveitsistä:

”Me Hitachi Energyssä korostamme puhtaan energiasiirtymän kiireellisyyttä. Murros vaatii innovaatioita ja yhteistyötä. Hiilineutraalin tulevaisuuden saavuttamiseen on monia polkuja. Maailmanlaajuisen haasteen ratkaisemiseksi me panostamme monipuolisiin, omistautuneisiin ja sitoutuneisiin maailmanlaajuisiin tiimeihin. Vuoteen 2050 mennessä sähköistyksen kysyntä lähes kaksinkertaistuu maailmanlaajuisesti1 ja sähköstä tulee koko energiajärjestelmän selkäranka. Hitachi Energy on kehittänyt monia uraauurtavia teknologioita, joita tarvitaan kestävän energiatulevaisuuden luomiseksi ja olemme sitoutuneet jatkuvaan uutta luovaan innovointiin. Hiilineutraalin tulevaisuuden toteuttaminen vaatii omistautumista, luottamusta ja innovointia. Tästä hyötyvät niin nykyiset kuin tulevat sukupolvet. Uuden nimemme – Hitachi Energy – myötä laajennamme sitoumustamme luoda todellista vaikutusta niin asiakkaillemme, henkilöstöllemme kuin yhteiskunnalle.”

Hiilineutraali energiajärjestelmä tulee olemaan vahvasti yhdistynyt. Yli 60 vuotta sitten kehittämämme HVDC-teknologia2 on yksi keskeisistä teknologioista uusiutuvien energialähteiden integroimiseksi ja luotettavan yhteyden mahdollistamiseksi maiden, alueiden ja maanosien välillä.

HVDC-teknologian markkinajohtajana Hitachi Energy mahdollistaa monet näistä yhteyksistä, kuten äskettäin julkistettu Saudi-Arabian–Egyptin HVDC-yhteys (6.10.2021), joka on kaikkien aikojen ensimmäinen suuren mittaluokan yhteys Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan välillä. 720 kilometrin pituinen Pohjanmeren yhteys (North Sea Link) (1.10.2021) on maailman pisin merikaapeli, joka yhdistää Norjan ja Ison-Britannian sähköverkot. Sen kautta uusiutuvaa energiaa voidaan siirtää näiden maiden välillä.

HVDC-yhteyksiä täydentämään ja vastaamaan energiajärjestelmän joustavuuden kasvavaan tarpeeseen Hitachi Energy tukee asiakkaita myös verkon kuluttajapään ratkaisuilla, kuten mikroverkoilla ja energiavarastoilla. Tuore esimerkki tästä on Cordovassa, Alaskassa, jossa on onnistuttu vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja saavuttamaan samalla energiaomavaraisuus.

Hitachi Energyn toiminnan käynnistämisjuhlallisuuksien yhteydessä Claudio Facchin isännöi tänään mielenkiintoista keskustelua, johon osallistuvat Yhdysvaltain 12. energiaministeri, tiedemies ja fysiikan jaetun Nobel-palkinnon saanut (1997) Steven Chu ja kansainvälisen politiikan tutkija ja Japanin valtioneuvoston kanslian kasvustrategiavaliokunnan jäsen Lully Miura. Keskustelu, jonka aiheena on ”Hiilineutraalia tulevaisuutta edistävät energiateknologiat ja -innovaatiot”, lähetetään suorana Hitachi Social Innovation Forum 2021 -tapahtumasta Japanista. Keskustelussa keskeisenä aiheena on se, miten voidaan toteuttaa kunnianhimoiset hiilineutraaliustavoitteet, joihin useat maat ovat sitoutuneet, ja miten Hitachi ja Hitachi Energy auttavat rakentamaan yhteiskuntaa ja energiajärjestelmää, joka on nykyistä ympäristöystävällisempi, joustava ja luotettava.​

Keskustelun pääaiheeseen liittyy vahvasti digitalisaation merkitys. Digitalisaatio on ratkaisevan tärkeää, jotta voidaan ratkaista ne kapasiteettiin ja energiajärjestelmän monimutkaistumiseen liittyvät haasteet, joita on edessä, kun energiajärjestelmään liitetään suuria määriä vaihtelevaa uusiutuvaa energiaa.

Esimerkiksi yhdistämällä kehittyneitä digitaalisia ratkaisuja ja palveluita Lumada Asset Performance Management tarjoaa tietoa laitteiston kunnosta ja suorituskyvystä, jotta voidaan ehkäistä kriittisten järjestelmien vikoja ja optimoida laitteiston elinkaarikustannukset. Sen avulla asiakkaat voivat hyödyntää verkko- ja offline-dataa älykkäämpään ja riskiperusteisempaan omaisuudenhallintaan.

Hitachi Energy tekee yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa löytääkseen globaaleja ratkaisuja oikeudenmukaisen hiilineutraalin tulevaisuuden maailmanlaajuisiin haasteisiin vastaamiseksi. Aiemmin tänä vuonna yhtiö toi markkinoille ekotehokkaan EconiQ™-valikoiman, joka tarjoaa ylivertaisen ympäristötehokkuuden perinteisiin ratkaisuihin verrattuna. Yhtiön EconiQ-suurjännitetarjonta vähentää todistetusti hiilijalanjälkeä huomattavasti koko elinkaarensa ajan. Yhtiö on vastikään tuonut markkinoille myös valikoiman muuntajatuotteita kelluviin merituulivoimakohteisiin. Nämä muuntajat on suunniteltu ratkaisuksi haastavaan offshore-ympäristöön ja niiden avulla tuulivoimaa voidaan tuottaa tehokkaasti ja liittää globaaliin energiajärjestelmään. Näin tuetaan siirtymää kestävään energiatulevaisuuteen.

Hitachi Energy on asettanut kestävän kehityksen toimintansa tarkoituksen keskiöön:

Edistämme kestävää energiatulevaisuutta kaikille

Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi. Teknologian kehityksen edelläkävijänä teemme yhteistyötä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa kestävän energiatulevaisuuden mahdollistamiseksi - nykyisille ja tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen Sustainability 2030 -strategiallaan yhtiö vastaa maailmanlaajuisen energiamurroksen kiireellisyyteen ja on asettanut selkeät tavoitteet seuraaville alueille: luonto, ihmiset, rauha ja kumppanuudet (Planet, People, Peace and Partnerships). Hitachi Energy on asettanut tavoitteekseen hiilineutraaliuden omassa toiminnassaan. Yhtiö odottaa saavuttavansa ensimmäisen vaiheen tavoitteen, jonka mukaan sen omissa toiminnoissa käytetään 100-prosenttisesti fossiilivapaata sähköä, vuoteen 2022 mennessä.

Hitachi Energy -yhtiönimi kuvastaa nopeasti kehittyvää energiaympäristöä ja mahdollisuutta luoda taloudellista, ympäristöllistä ja yhteiskunnallista lisäarvoa. Nimen myötä yhtiö voi tehokkaasti positioida teknologioitaan ja palveluitaan nykyisille ja tuleville asiakkaille myös sähköverkon ulkopuolelle. Tämä avaa laajalti mahdollisuuksia esimerkiksi sähköisen liikenteen ja älykkään elinympäristön alueilla.

Yhtiö rekisteröi virallisesti Hitachi Energy Ltd. -nimen 30.6.2021 ja aloittaa nyt muodollisen nimenmuutosprosessin maailmanlaajuisesti. Poikkeuksena on Kiina, jossa muutos toteutetaan myöhemmin. Hitachi Ltd:llä on 80,1 prosentin osuus yhteisyrityksestä, ja loppuosan omistaa ABB Ltd. Yhteisyritys aloitti toimintansa 1.7.2020.