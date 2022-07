Hitachi Energy testaa maailman tehokkainta vedenalaista muuntajaa Vaasan satamassa

Ennätystehokas muuntaja toimitetaan OneSubsea®:lle, joka on Schlumbergerin vedenalaiseen teknologiaan, tuotantoon ja käsittelyjärjestelmiin keskittyvä liiketoiminta. Testissä 55 tonnia painava muuntaja upotetaan Vaasan sataman satama-altaaseen muun muassa lämpökäyttäytymisen ja painekompensointijärjestelmän testaamiseksi. Näin varmistetaan muuntajateknologian luotettavuus ja käytettävyys merenalaisissa olosuhteissa.



Testattava vedenalainen muuntaja on osa kokonaistoimitusta, jossa Hitachi Energy toimittaa osana ABB:n sähköjärjestelmätoimitusta kahden vedenalaisen OceaniQ™ ¹-muuntajan lisäksi taajuusmuuttajien syöttömuuntajat ja niiden jännitteen nostomuuntajat sekä järjestelmien yhteisen päämuuntajan. Testauksen jälkeen vedenalaiset muuntajat upotetaan noin 850 metrin syvyyteen Norjanmerelle syöttämään tehoa OneSubsean kompressointijärjestelmään Shellin Ormen Langen kentälle 120 kilometrin päähän rannikolta.



Hitachi Energy on tehnyt hankkeessa tiivistä yhteistyötä ABB:n kanssa. ABB toimittaa INSUBSEA® Long Step-out-ratkaisun OneSubsean kompressoreiden tehonsyöttöön, ja ABB:llä on kokonaisvastuu projektin tehonsyötöstä.



OneSubsean kompressointijärjestelmä saa tehonsa ja sitä ohjataan Nyhamnan mantereella sijaitsevasta jalostuslaitoksesta, joka sijaitsee 120 kilometrin päässä merenalaisesta sijainnista. Tämä tehonsiirtoetäisyys on maailmanennätys taajuusmuuttajan tehon siirtämisessä maalla sijaitsevasta laitoksesta merenpohjassa oleviin laitteisiin. Järjestelmä alentaa kentän vastapainetta, mikä tehostaa kaasun talteenottoa ja pidentää kentän käyttöikää.



”Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä ABB:n ja OneSubsean kanssa tässä merkittävässä hankkeessa. Vedenalaiset muuntajat ovat maailman vaativinta muuntajateknologiaa ja toimivat jopa kolmen kilometrin syvyydessä. Olosuhteet meren pohjassa ovat muuntajille äärimmäisen vaativia. Niiden tulee kestää kovaa painetta, korroosiota ja voimakkaita vedenalaisia virtauksia. Hitachi Energyn vedenalainen OceaniQ-muuntajateknologia soveltuu erinomaisesti myös kelluvien merituulipuistojen liittämiseen verkkoon. Tämä toimitus on jälleen hieno esimerkki yhtiömme kyvykkyydestä kehittää huippuluokan sähköjärjestelmiä, jotka täyttävät korkeimmat laatuvaatimukset”, liiketoimintajohtaja Toni Koskinen Hitachi Energystä sanoo.



"Hitachi Energy on ABB:n keskeinen kumppani tässä uraauurtavassa vedenalaisessa hankkeessa. Yhteinen pitkä kokemuksemme offshore-teollisuudesta ja sähkönjakeluosaamisemme muodostavat lyömättömän ratkaisun. Olemme ylpeitä voidessamme olla mukana pidentämässä Ormen Langen käyttöikää ja parantamassa tehokkuutta", sanoo johtaja Gunnar Lie, ABB Norja, Subsea and New Energy, Energy Industries.

Sähköä vesivoimalla rannikolta

Ormen Langen vaihe 3 on täysin meren alta rannikolle ulottuva jalostusjärjestelmä, joka sähköistetään Norjan sähköverkosta saatavalla vesivoimalla. Tämä syvänmeren kenttä on yksi alan energiatehokkaimmista hankkeista.



Hitachi Energy on maailman johtava merenalaisten muuntajien valmistaja. Teknologian kehitys käynnistyi Suomessa jo 1980-luvulla ja ensimmäinen vedenalainen muuntaja otettiin käyttöön vuonna 2000. Kaikkiaan yhtiö on toimittanut yli 40 vedenalaista muuntajaa.



Norjan rannikon edustalla sijaitsevassa Ormen Langen syvänmeren hankkeessa tuotetaan maakaasua syvältä Norjanmereltä ja johdetaan se maalle Nyhamnassa sijaitsevaan jalostuslaitokseen. Laitos toimittaa noin 20 prosenttia Britannian kaasun kokonaiskulutuksesta.



Hitachi Energy toimittaa vedenalaiset muuntajat vuoden 2022 loppuun mennessä.

¹ Vedenalaiset muuntajat ovat osa Hitachi Energyn OceaniQ™-valikoimaa, joka on suunniteltu vastaamaan offshore-ympäristön ainutlaatuisiin haasteisiin.