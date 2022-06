Hitachi Energy tukee Fingridiä siirtoverkon vahvistamisessa ja puhtaan sähköntuotannon kasvun edistämisessä Suomessa

Pohjois-Pohjanmaalla Nivalassa sijaitsevalla Fingridin Uusnivalan sähköasemalla otetaan käyttöön vuoden 2023 loppuun mennessä Hitachi Energyn edistyksellinen sarjakompensointiteknologia¹, jolla mahdollistetaan Fingridin kantaverkon 400 kilovoltin Jokilinja-voimajohtoyhteyden siirtokapasiteetin kasvattaminen. Uudistuksen myötä suurempi määrä sähkötehoa on mahdollista siirtää pohjoisesta etelään luotettavasti ja tehokkaasti käyttäjille. Samalla mahdollistetaan tuulivoimatuotannon laajempi liittäminen kantaverkkoon sekä Suomen pitäminen yhtenäisenä sähkömarkkinoiden hinta-alueena.



Tuulivoima kasvaa Suomessa tällä hetkellä vuosittain noin 1500 megawattia. Nykyisellä tuulivoimarakentamisen tahdilla Suomen sähköverkossa olisi vuosikymmenen lopulla 15 000 megawattia tuulivoimaa, lähes Suomen nykyisen huippukulutuksen verran. Uusiutuvan tuotannon lisääntymisen myötä myös siirtokapasiteetin ja sarjakompensoinnin tarve kantaverkossa kasvaa. Teknologisilla ratkaisuilla lisätään kustannustehokkaasti verkon siirtokapasiteettia, parannetaan verkon luotettavuutta sekä pienennetään häviöitä.

”Suomen energia-ala elää isojen muutosten vuosikymmentä energiajärjestelmän uudistuessa ja sähköistyessä hiilineutraaliustavoitteiden vauhdittamana. Sähkö tulee olemaan tulevaisuuden energiajärjestelmämme kivijalka. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja myös huoltovarmuuden, energiaturvallisuuden, omavaraisuuden ja teollisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan edelläkävijäratkaisuja siirtokapasiteetin vahvistamiseksi, josta tämä toimitus on hyvä esimerkki. Olemme iloisia siitä, että Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid luottaa teknologiseen kykyymme tukea siirtoverkon kapasiteetin ja luotettavuuden vahvistamista ja turvaamista. Näin rakennamme yhdessä kestävämpää energiatulevaisuutta kaikille”, toimitusjohtaja Matti Vaattovaara Hitachi Energystä sanoo.

”Valitulla ratkaisulla saamme lisättyä tuhansia megawatteja uusiutuvaa tuotantoa Jokilinjoille ja ylläpidettyä pohjois-etelä suuntaista siirtokapasiteettia. Toivotamme Hitachi Energyn tervetulleeksi uudella aluevaltauksella Suomessa”, kertoo Fingridin omaisuuden hallinnan johtaja Timo Kiiveri.

Hitachi Energy aloittaa sarjakompensointilaitteistojen uudistamiseen liittyvät toimitukset vuoden 2023 alussa. Uudistetut laitteistot otetaan käyttöön vuoden 2023 lopussa.

¹ Sarjakompensointi on vakiintunut tekniikka, jota käytetään tehonsiirtokapasiteetin kasvattamiseen siirtoreaktanssia pienentämällä. Tuloksena on tehonsiirtokapasiteetin merkittävä kasvu sekä jännitteen ja vakauden paraneminen. Uusnivalassa otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa Suomessa Hitachi Energyn sarjaparistoteknologia, jossa sarjakondensaattoreiden ylijännitesuojaus perustuu kipinävälittömään ratkaisuun.



Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla läpi koko arvoketjun. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme teknologian edelläkävijöitä ja mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi ja tasapainotamme samalla sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme noin 38 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on noin 10 miljardia USD.