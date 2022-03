Hitachi Energy vauhdittaa kestävää liikennettä Saksan suurimmassa kaupungissa

Hitachi Energy on saanut tilauksen Saksan suurimmalta kunnalliselta joukkoliikenneyhtiöltä Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) älykkään Grid-eMotion™ Fleet -latausinfrastruktuurin toimittamisesta. Toimitus edistää BVG:n siirtymistä kestävään liikenteeseen maan pääkaupungissa Berliinissä.



Hitachi Energy toimittaa täydellisen Grid-eMotion Fleet grid-to-plug -latausinfrastruktuuriratkaisun kahdelle linja-autovarikolle osana BVG:n linja-autojen sähköistämisohjelmaa. Hitachi Energyn latausratkaisu säästää varikolla tilaa, vähentää kaapeloinnin tarvetta ja melua sekä on erittäin luotettava - kolme keskeistä vaatimusta linja-autovarikoille tiheästi asutuissa kaupunkiympäristöissä, joissa tilaa on rajoitetusti ja joissa virheetön lataus on ratkaisevan tärkeää, jotta linja-autot kulkevat ajallaan.



Ratkaisu sisältää liitynnän sähköverkkoon, sähkönjakelun ja tasavirtalatausinfrastruktuurin kattaen latauspisteet ja älykkäät latausjärjestelmät. Hitachi Energy tekee suunnittelun ja integroi, asentaa ja huoltaa koko ratkaisun. Ratkaisu on rakenteeltaan kompakti ja vankka, ja se vaatii vähemmän laitteistoa kuin kilpaileva infrastruktuuri, minkä ansiosta tilantarve on pieni, käyttö- ja ylläpitokustannukset alhaisemmat ja luotettavuus parempi. Tyypillisesti Grid-eMotion Fleet vaatii 60 prosenttia vähemmän tilaa ja 40 prosenttia vähemmän kaapelointia kuin vaihtoehtoiset latausjärjestelmät. Lisäksi kokonaisjärjestelmän luotettavuus on parempi.



"Olemme iloisia siitä, että saamme olla mukana edistämässä Berliinin kaupungin matkaa kohti hiljaista ja päästötöntä liikennettä, samoin kuin pääkaupungin asukkaiden kestävää energiatulevaisuutta", Hitachi Energyn Grid Integration -liiketoiminnan johtaja Niklas Persson sanoo. "Asia on kiireellinen ja meillä on uraauurtavaa teknologiaa ja sitoutumista kestävän liikenteen edistämiseen ja siten miljoonien ihmisten elämänlaadun parantamiseen."



BVG:llä on Saksan suurin, noin 1 500 ajoneuvon kaupunkiliikenteen bussikalusto, josta se aikoo tehdä täysin sähköisen ja päästöttömän vuoteen 2030 mennessä. Tämä edellyttää latausinfrastruktuurin asentamista sen laajaan linja-autovarikkojen verkostoon.

Grid-eMotion

Grid-eMotion koostuu kahdesta ainutlaatuisesta, innovatiivisesta ratkaisusta - Fleet ja Flash. Grid-eMotion Fleet on sähköverkkoon liitettävä ja tilaa säästävä grid-to-plug -latausratkaisu, joka voidaan asentaa niin uusiin kuin olemassa oleviin linja-autovarikkoihin. Latausratkaisua voidaan skaalata joustavasti sitä mukaa, kun ajoneuvokanta kasvaa ja kaluston ympäristömyönteisyys lisääntyy. Ratkaisu sisältää vankan ja kompaktin verkkoliitännän ja latauspisteet, ja se on saatavana myös kaupalliseen kalustoon, kuten last mile -kotiinkuljetuksiin ja raskaalle kalustolle, joka vaatii useiden megawattien suurteholatausta. Grid-eMotion™ Flash mahdollistaa sen, että liikennöitsijät voivat ladata bussit pysäkeillä sekunneissa, sekä päätepysäkillä täyteen vain muutamassa minuutissa ajoaikataulun häiriintymättä.



Molemmat ratkaisut on varustettu konfiguroitavilla digitaalisilla älylatausalustoilla, jotka voidaan liittää suurempiin kaluston- ja energianhallintajärjestelmiin. Hitachi Energyn lisätarjonta EV-latausjärjestelmiin koostuu e-mesh™-energianhallinta- ja optimointiratkaisuista sekä Lumada APM-, EAM- ja FSM-ratkaisuista, jotka auttavat liikenneoperaattoreita tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, jotka maksimoivat käyttöajan ja parantavat tehokkuutta.



Pelkästään viime kuukausina Hitachi Energy on saanut tilauksia asiakkailta ja kumppaneilta ympäri maailmaa älykkäästä latausvalikoimastaan, mikä on merkki siitä, että Grid-eMotion muuttaa sähköbussien ja kaupallisten ajoneuvojen sähköistä liikennettä. Grid-eMotion-ratkaisuja on jo käytössä tai kehitteillä Australiassa, Kanadassa, Kiinassa, Intiassa, Lähi-idässä, Yhdysvalloissa ja useissa Euroopan maissa.

Hitachi Energy

Hitachi Energy on globaali teknologiajohtaja, joka edistää kestävän kehityksen mukaista energiatulevaisuutta kaikille. Palvelemme verkkoyhtiöitä, teollisuutta ja infrastruktuurialojen asiakkaita innovatiivisilla ratkaisuilla ja palveluilla läpi koko arvoketjun. Yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa olemme teknologian edelläkävijöitä ja mahdollistamme digitaalisen muutoksen, jota tarvitaan nopeuttamaan energiamurrosta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kehitämme maailman energiajärjestelmää ympäristömyönteisemmäksi, joustavammaksi ja luotettavammaksi ja tasapainotamme samalla sosiaalisia, ympäristöllisiä ja taloudellisia arvoja. Hitachi Energyllä on vahva osaaminen ja kokemus ja vertaansa vailla oleva asennuskanta yli 140 maassa. Pääkonttorimme sijaitsee Sveitsissä, ja työllistämme noin 38 000 henkilöä 90 maassa. Liiketoimintamme volyymi on noin 10 miljardia USD.

Lisätietoja:

Rebecca Bleasdale

Head of External Communications, Content & Media Relations

rebecca.bleasdale@hitachienergy.com

+41 78 643 26 13