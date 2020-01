Hiv-kotitestin maahantuoja vaihtuu - hinta laskee huomattavasti

Vuoden vaihteen jälkeen Suomessa myytävän EU-sertifioidun hiv-kotitestin maahantuoja vaihtui ja hinta laski. Testin maahantuonti siirtyi 1.1.2020 alkaen Hiv-säätiön perustamalle osakeyhtiölle. Kuluttajalle tämä merkitsee huomattavaa säästöä ja mahdollistaa siten hiv-testin tekemisen kotona yhä useammalle.

Pointshopping Oy myy hiv-kotitestiä omassa verkkokaupassaan suoraan kuluttaja-asiakkaille ja toimittaa sitä myös apteekkijärjestelmään. Testi halpenee Pointshopping.fi -verkkokaupassa jo tammikuussa.

- Omassa verkkokaupassamme hinta putoaa alle 29 euron. Myös tuotteen tukkuhinta putoaa merkittävästi. Uskomme ja toivomme, että tämän myötä kuluttajahinta myös apteekeissa laskee, kertoo Pointshopping Oy:n toimitusjohtaja Jukka Keronen.

Yhtiön tavoitteena on, että Suomessa myydään vuonna 2020 yli 5000 hiv-kotitestiä. Tässä olisi noin 30-40 prosentin kasvu nykyiseen. Suomessa noin joka kymmenes hiv-tartunnan saanut ei tiedä tartunnastaan. Kotitesti on yksi tapa saada hiv-testauksen piiriin henkilöitä, joille on syystä tai toisesta vaikeaa mennä hiv-testiin terveyskeskukseen tai edes järjestöjen ylläpitämiin matalan kynnyksen testauspisteisiin.

- Hiv-kotitesti on jo madaltanut testauskynnystä monelle ja toivomme, että kotitestin halpeneminen tuo tämän hiv-testausmahdollisuuden vielä useamman ulottuville, sanoo Keronen.

- Tulemme myös järjestämään, toivottavasti yhteistyökumppanien kanssa, kotitestausta edistäviä kampanjoita, jotta tietoisuus tästä vaihtoehdosta lisääntyy, Keronen päättää.