Hiv-positiiviset maahanmuuttajat kertovat, millaista on elämä Suomessa

Hiv-tartunnan kanssa elää Suomessa arviolta 3800 ihmistä. Heistä lähes puolet on muuttanut tänne muualta. Maailma kylässä -festivaaleilla julkaistavassa valokuvanäyttelyssä hiv-positiiviset maahanmuuttajat kertovat ensimmäistä kertaa oman tarinansa.

Millaista on elää pitkäaikaissairauden kanssa, josta et voi kertoa kellekään? Hivpoint tuo Maailma kylässä -festivaaleille valokuvanäyttelyn, jossa maahan muuttaneet hiv-positiiviset kertovat omin sanoin elämästä Suomessa. Näyttely on esillä Maailma Kylässä -festivaalialueella 26.-27.5. Helsingissä.

Näyttelyssä Hivpointin vertaisryhmien osallistujat kertovat kuvin ja sanoin ilon ja surun hetkistä Suomessa. Osallistujien itse ottamat kuvat paljastavat, miltä tuntuu pelätä läheisten reaktioita ja oikoa vääriä tietoja sairaudesta, joka herättää ennakkoluuloja sekä maahanmuuttajien että kantasuomalaisten keskuudessa. Elämään hiv-tartunnan kanssa mahtuu myös tarinoita rakkauden kaipuusta ja perheen tärkeydestä.

Hivpointin monikulttuurisen työn suunnittelija Niina Laaksonen kertoo, että hiv-tartunnan kanssa elävät maahanmuuttajat kokevat syrjintää monilla elämänalueilla. Syrjintä johtuu hiv-infektioon ja esimerkiksi ihonväriin kohdistuvista ennakkoluuloista. Vaikka hiviin on nykyisin olemassa hyvä lääkehoito, hiv-positiivisiin suhtaudutaan yhä eri tavalla kuin vaikkapa diabeteksen kanssa eläviin.

”Moni maahan muuttanut joutuu salaamaan sairautensa hylätyksi tulemisen pelossa. Läheisillä ja esimerkiksi työnantajilla voi olla hivistä täysin vanhentunutta ja väärää tietoa. Moni ei uskalla kertoa tartunnastaan edes perheenjäsenille, ja elää aivan yksin tiedon kanssa. Hivpointin vertaistukiryhmä tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen tilan hivistä keskusteluun. Hivin kanssa ei tarvitse jäädä yksin”, Laaksonen rohkaisee.

Valokuvaprojekti on toteutettu keväällä 2018 voimaannuttavan photovoice-menetelmän avulla, jossa osallistuja pääsee kuvaamaan ja sanoittamaan henkilökohtaisia kokemuksia. Projektin osallistujat ovat Hivpointin monikulttuuristen vertaisryhmien jäseniä.

Photovoice project: What makes me happy or sad in Finland? 26.-27.5.2018 Maailma kylässä –festivaaleilla Hivpointin pisteellä D238.