Hiv-säätiön uusi puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen on huolissaan Suomen hiv-tilanteesta

Pekonen palaa luottamustehtävään tilanteessa, jossa hiv-tartuntojen ennaltaehkäisytyö on murroksessa. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) on viime vuosina leikannut Hiv-säätiön ylläpitämän Hivpointin rahoitusta noin puoleen 2010-luvun tasosta. Järjestön toiminta Tampereella ja Oulussa on jouduttu lakkauttamaan. Hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyn kannalta tärkeää matalan kynnyksen testauspalvelua on saatu Helsingissä jatkettua kaupungin ostopalveluna aina vuosi kerrallaan. Vuoden 2023 osalta rahoitus on vielä auki.

– Olen otettu, että saan jatkaa tässä tärkeässä terveyden ja yhdenvertaisuuden edistämistyössä, mutta myös huolissani Suomen hiv-tilanteesta. Hivin ja muiden seksitautitartuntojen määrä on kasvussa tilanteessa, jossa matalan kynnyksen testauspalveluita on vähennetty, Aino-Kaisa Pekonen kertoo.

– Terveydenhuollon palveluista päättävien tahojen tulee ymmärtää, että matalan kynnyksen testauspalveluilla on suuri ennaltaehkäisevä vaikutus. Ne ovat saavutettavia hivin suhteen avainryhmiin kuuluville, niiden avulla ehkäistään jatkotartuntoja ja autetaan ihmisiä hoidon piiriin. Lisäksi säästetään julkisen terveydenhuollon kustannuksissa. Matalan kynnyksen palveluiden turvaaminen onkin yksi keskeisin asia, jonka eteen haluan tehdä töitä Hiv-säätiön hallituksen puheenjohtajana, Pekonen lisää.

Hiv-säätiön hallituksessa tehdään yhteistyötä yhteiskunnan eri sektoreiden välillä

Hiv-säätiön hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Setan hallituksen jäsen Risto Hartikainen ja toiseksi varapuheenjohtajaksi opettaja Linda Eklöf. Muita hallituksen jäseniä ovat mm. Suomen infektiolääkärit ry:n puheenjohtaja Pia Kivelä ja THL:n erikoistutkija Kirsi Liitsola.

– Olemme tyytyväisiä, että hallituksessamme toimii Suomen parhaita hiv-asiantuntijoita muun muassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitokselta, erikoissairaanhoidosta ja järjestökentältä. Toimijoiden välisellä tiiviillä yhteistyöllä on suuri merkitys ennaltaehkäisyn onnistumisessa. Yhteistyö onkin erityisen tärkeää nyt, kun hiv-tartuntoja todettiin viime vuonna ennätysmäärä, pistämällä aineita käyttävien tartuntojen määrä on huolestuttavassa kasvussa ja samaan aikaan matalan kynnyksen testauspalveluiden rahoitus on epävakaalla pohjalla, toteaa Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen.