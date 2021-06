Hiv-tartuntoja ennaltaehkäisevä prep-lääkitys on nyt käyttäjälleen maksuton

Jaa

1.7.2021 voimaan astunut uusi asiakasmaksulaki muuttaa hiv-tartuntoja ennaltaehkäisevän prep-lääkityksen (pre-exposure prophylaxis) maksuttomaksi Suomessa. Lääkityksen maksuttomuus edistää hoidon saatavuutta ja sen yhdenvertaista toteutumista kaikille sitä tarvitseville.

Prep-lääkitys on useissa tutkimuksissa turvalliseksi ja kustannustehokkaaksi osoitettu keino ehkäistä hiv-tartuntoja henkilöillä, joilla on kohonnut riski saada tartunta. Se antaa jopa 99 prosentin suojan hiv-tartuntaa vastaan, kun lääkettä käytetään oikein. Prep on useissa Euroopan maissa ollut maksuton tai kuulunut lääkemaksujen korvauksen piiriin jo muutamia vuosia. Sen on todettu vähentäneen hiv-tartuntoja maissa, joissa se on ollut jo pidempään käytössä.

Hoitojonot haasteena prep-hoidon toteutumiselle

Suomessa on tällä hetkellä arviolta noin 600 prepin käyttäjää ja suurin osa heistä on Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Prepin käyttäjistä suurin osa on miehiä, joilla on seksiä miesten kanssa, mutta lääkkeestä voi hyötyä kuka tahansa, jolla on satunnaisten seksipartnereiden kanssa suojaamatonta seksiä. Julkisessa terveydenhuollossa prep-hoitoja annetaan pääsääntöisesti sukupuolitautien tai infektiosairauksien poliklinikoilla. Hoitoon kuuluu kolmen kuukauden välein toteutuvat seurantakäynnit, joiden yhteydessä testataan myös muut seksitaudit.

Maksuttomuuden myötä prep-hoitoon hakeutuvien määrä tulee todennäköisesti kasvamaan jonkin verran. HUS:ssa jono prep-hoidon aloitukseen on tällä hetkellä ollut jopa kahdeksan kuukautta, kun muualla Suomessa hoidon on voinut aloittaa ilman jonotusta. HUS pyrkiikin kehittämään prep-hoidossa oleville digitaalisia asiointipalveluja, joiden avulla jo prep-lääkityksellä olevien hoidon seurantaa voitaisiin toteuttaa sähköisesti. Sen toivotaan vapauttavan resursseja uusien prep-hoitojen käynnistämiseen ja hoitojonon purkamiseen.

Prep-hoitopolkuja kehitetään järjestökentän ja julkisen terveydenhuollon yhteistyöllä

Hivpoint toimii prep-hoitoon hakeutuvien ja hoidossa olevien asiakkaiden tukena sekä on mukana kehittämässä toimivia hoitopolkuja yhteistyössä julkisen terveydenhuollon kanssa. Hivpointissa on viimeisen kahden vuoden aikana ohjattu lähes 200 asiakasta julkisen terveydenhuollon prep-hoidon aloitukseen.

– On valtavan hieno edistysaskel, että prep muuttuu maksuttomaksi myös Suomessa. Se on yksi tehokkaimmista keinoista ennaltaehkäistä hiv-tartuntoja. Hoidon toteutumisen kannalta on kuitenkin tärkeää, että lääkitykselle pääsee silloin, kun on akuutti tarve. Hiv-tartunnan riski kasvaa pitkän jonotusajan aikana. Prep-hoidon arvioon pitäisi päästä matalalla kynnyksellä, ilman lähetettä ja hoitoja tulisi antaa myös perusterveydenhuollossa, toteaa Hivpointin hankekoordinaattori ja prep-asiantuntija Sami Tuunainen