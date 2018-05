Hivpoint selvitti saavutettavuuttaan asiakkaiden silmissä

Hiv-tukikeskus on nyt Hivpoint - Testeissä löydetään ennätysmäärä uusia hiv-tartuntoja 2.1.2017 08:00 | Tiedote

Lokakuussa 30-vuotisjuhliaan viettänyt Hiv-tukikeskus (entinen Aids-tukikeskus) on toimintansa aikana todistanut historiallisia mullistuksia, joita toimiva hiv-lääkitys on tuonut tullessaan. Hiv on muuttunut kuolemantuomiosta krooniseksi sairaudeksi, jonka kanssa voi elää täysipainoista ja oireetonta elämää. Hiv ei enää tartu seksissä ilman kondomia, jos hiv-tartunnan saanut on toimivalla lääkityksellä. Muuttuvassa toimintaympäristössä myös Hiv-tukikeskuksen toiminta on saanut uusia muotoja. Tähän liittyen Hiv-tukikeskus muuttaa nimensä Hivpointiksi ja julkaisee organisaation uuden visuaalisen ilmeen 2.1.2017. "Toimintamme painopiste on nykyisin ennaltaehkäisyssä ja vaikuttamistyössä. Hivpoint on hiviin liittyvän tiedon ja asiantuntijuuden kohtaamispiste. Olemme muun muassa merkittävä hiv-testauspalveluiden kehittäjä. Hivpoint-nimi kuvaa paremmin toimintaamme kansainvälistyvässä Suomessa", toteaa Hivpointin toiminnanjohtaja Jukka Keronen.