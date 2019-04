Hivpoint toivottaa hiv-estolääkityksen tervetulleeksi - prepin käytöstä nyt kansallinen ohjeistus ja edullisemmat rinnakkaisvalmisteet markkinoille

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusi ohje suosittaa hiv-estolääkitystä henkilöille, joilla on korkea riski saada hiv-tartunta. Prep-estolääke on osana kokonaisvaltaista ennaltaehkäisyä vähentänyt hiv-tartuntoja kaikissa maissa, joissa se on saatavilla. Oikein käytettynä lääkitys antaa jopa 99 prosentin suojan hiv-tartuntoja vastaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtama kansallinen hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmä julkaisee koko Suomen terveydenhuoltoa koskevan suosituksen prep-hoidosta tänään 17.4.2019.

”Prep-lääkityksellä on merkittävä rooli hivin ennaltaehkäisyssä korkeassa hiv-riskissä oleville henkilöille, ” sanoo Hivpointin hankekoordinaattori, seksuaalineuvoja Sami Tuunainen. Lääkitys yhdessä tehokkaiden testauspalveluiden ja muun ennaltaehkäisytyön, sekä hiv-tartunnan saaneen varhaisessa vaiheessa aloitetun hiv-lääkityksen kanssa vähentää tehokkaasti uusia hiv-tartuntoja. Esimerkiksi Lontoossa homo- ja bimiesten hiv-tartunnat ovat vähentyneet 55% viimeisen kahden vuoden aikana.



”Erityisesti homoyhteisössä hiv-tartunnan pelko on kulkenut monella mukana nuoresta iästä lähtien. Pelko on varjostanut ihmissuhteita ja estänyt seksuaalisuudesta nauttimista. Moni asiakkaani on kertonut helpottuneensa, että kondomin rinnalle on vihdoin saatu tehokas hiviä ennaltaehkäisevä lääkehoito,” jatkaa Tuunainen.



Prep on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat korkeassa riskissä saada hiv-tartunta. Prepin tehosta on kiistaton näyttö miehillä, joilla on seksiä miesten kanssa, mutta lääkitystä tulee harkita myös muille henkilöille, joiden hiv-tartunnan riski on erityisen korkea. Käyttäjän on huomioitava, että prep-lääkitys suojaa vain hiv-tartunnalta, ei muilta seksitaudeilta. Prepin myötä matalan kynnyksen hiv- ja muiden seksitautien testauspalvelut ovat siis tärkeässä roolissa. Prepin ohella kondomi on jatkossakin tärkeä osa niin hiv-tartuntojen kuin muidenkin seksitautien ehkäisyä.



Suomessa käytön esteenä on ollut alkuperäisen lääkkeen kallis hinta ja valtakunnallisen hoitosuosituksen puuttuminen. Nyt hoitosuositukset ovat olemassa ja edullisemmat rinnakkaislääkkeet tulevat Suomen markkinoille lähiviikkoina.



Hivpointin konsultoiva lääkäri Jukka Hietalahti toivottaa uuden suosituksen ja rinnakkaislääkkeet tervetulleeksi. ”Suositus antaa selkeät toimintaohjeet lääkärille siitä, miten ja kenelle lääkettä määrätään. Lisäksi rinnakkaisvalmisteiden saatavuus Suomen apteekeista tuo prepin helpommin saataville.” Tähän saakka prep-lääkitys on haettu tai tilattu ulkomailta ja osa käyttäjistä on terveydenhuollon palvelujen ulkopuolella prepin seurannan suhteen. Prep on tehokas vain oikein käytettynä, ja valvomattomana sen käyttöön voi liittyä terveysriskejä sekä käyttäjälle itselleen että hänen seksikumppaneilleen.”



Uuden suosituksen mukaan prep-hoitoa järjestävällä taholla tulisi olla tietämystä hiv-infektiosta, seksitaudeista ja -käyttäytymisestä. Julkisella puolella hoitoa voivat antaa esimerkiksi infektio- ja sukupuolitautien poliklinikat. Hivpoint tiedottaa lisää aiheesta, kun prepin käyttöönoton aikataulusta ja tavoista tulee tarkempaa tietoa.