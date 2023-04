HJK ja Lumme Energia jatkavat yhteistyötään kohti hiilineutraalia ottelutapahtumaa - Itäkatsomolle uusi nimi

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä www.hjk.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta.

HJK ja Lumme Energia jatkavat yhdessä tärkeää työtä kohti hiilineutraalia ottelutapahtumaa. Ympäristövastuu on kumppanuuden ytimessä.

HJK on kunnianhimoisen ilmastotyönsä ansiosta matkalla kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2025 mennessä. Lumme Energia on vahvasti tukemassa ja mittaamassa tavoitteen toteutumista Greenhouse Gas Protocol -standardien mukaisesti.

– Pääyhteistyökumppanuus Lumme Energian kanssa on yksi hienoimmista tarinoista, joissa olen saanut olla mukana. Tiivis vastuullisuusyhteistyö on kasvanut vuosien saatossa ympäristövastuullisista teoista myös yhteiskuntavastuullisiin aiheisiin. HJK on esimerkki ja arvovalintojen esikuva monille, jolloin haluamme kantaa vastuumme ja kannustaa myös muita urheiluorganisaatioita sekä yrityksiä vastuullisiin valintoihin. Vaikka kaikista ei tule Perparim Hetemaj’ta, vastuunamme on kasvattaa hyviä ihmisiä sekä opettaa oikeita arvovalintoja, toteaa HJK:n myyntijohtaja Esko Villman.

Päästöjen kokonaismäärä kotiotteluissa Bolt Arenalla on jo yli puolittunut reilussa kolmessa vuodessa. Päästökuorma kaudella 2022 oli yhteensä 41,3 tonnia Co2e, ja sitä lähdetään määrätietoisesti jälleen pienentämään. HJK on kumonnut päästöt ostamalla päästöoikeuksia EU:n päästökauppajärjestelmästä.

– Yhteistyömme ei ole vain uusiutuvaa energiaa, vaan myös hiilijalanjäljen laskentaa ja kokonaisvaltaisesti toimenpiteitä, joilla saadaan säästöjä ja päästövähennyksiä, kertoo Lumme Energian asiakaskokemusjohtaja Johanna Viskari.

Lumme Energian ja HJK:n kumppanuus tulee näkymään myös konkreettisesti Bolt Arenalla, sillä Itäkatsomo nimetään ensi kaudesta alkaen Lumme Energia Aurinkokatsomoksi.

Lisäksi Hyvän Tuulen Pelaaja valitaan yhä jokaisen kotipelin yhteydessä. Ensi kaudella Hyvän Tuulen Pelaajan äänestää kannattajat sosiaalisen median alustoilla, Twitterissä sekä Instagramissa. HJK tarjoaa muutaman vaihtoehdon, joista someseuraajat pääsevät äänestämään omaa suosikkiaan.

Hyvän Tuulen Pelaaja on peluri, joka pelaa tiimille ja pelille, rakkaudesta jalkapalloon. Hänen ei tarvitse olla joukkueen tehokkain. Hyvän Tuulen Pelaaja tsemppaa muita ja on olennainen osa voittavaa joukkuetta, sellainen, jota vastustajakin saattaa (ainakin salaa) arvostaa.

Myös muita uusia suunnitelmia yhteistyön syventämiseksi on laadittu. Niistä tiedotetaan myöhemmin.

– Vuodelle 2023 on suunniteltu huikeita, aurinkoisia juttuja, vihjaa Viskari.